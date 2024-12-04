Markette Annesi ile Anlaşmazlık Yaşayan Bir Kız Tüm Reyonları Birbirine Kattı

Çocukların zaman zaman tahmin edilemeyen eylemlerde bulunabiliyor. Ailelerini çoğu kez beklenmedik durumlarla baş başa bırakabiliyor. Bu durumlar, genellikle en umulmadık mekanlarda karşılarına çıkabiliyor. Bu durumla başa çıkabilmek ya da yaşanmadan önüne geçebilmek için aileye büyük sorumluluklar düşebiliyor. Bir markette sinir krizi geçiren bir kızın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.