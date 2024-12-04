Markette Annesi ile Anlaşmazlık Yaşayan Bir Kız Tüm Reyonları Birbirine Kattı

Çocukların zaman zaman tahmin edilemeyen eylemlerde bulunabiliyor. Ailelerini çoğu kez beklenmedik durumlarla baş başa bırakabiliyor. Bu durumlar, genellikle en umulmadık mekanlarda karşılarına çıkabiliyor. Bu durumla başa çıkabilmek ya da yaşanmadan önüne geçebilmek için aileye büyük sorumluluklar düşebiliyor. Bir markette sinir krizi geçiren bir kızın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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İddiaya göre annesiyle anlaşmazlık yaşayan kız marketi birbirine kattı.
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Raflardaki ürünleri yerlere atıp şişeleri kıran kıza ailenin müdahale etmemesi tepki çekti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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