Gecenin Bir Yarısı Çocuğunun Uçan Balonu ile Karşılaşan Babanın Korkudan Beyni Yandı

Uçan balonlar her dönem çocukların en sevdiği oyuncaklardan biri olmuştur. Birbirinden renkli ve dikkat çekici şekillerde üretilen bu balonlar çocukların dikkatini fazlasıyla çekiyor. Ancak, bu masum görünümlü oyuncak, tartışmalı bir konumda. Çünkü, ne yazık ki, uçan balonlar aslında zararlı olduğu biliniyor. Fiziksel zararlarının da dışında, özellikle beklenmedik anda patlamaları çocuklara ciddi travmalar yaşatabiliyor.
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Bir baba gece yarısı yatağının başında çocuğunun uçan balonuyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.
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Gece gece başında uçanın ne olduğuna anlam veremeyen babanın o anları izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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