Gecenin Bir Yarısı Çocuğunun Uçan Balonu ile Karşılaşan Babanın Korkudan Beyni Yandı

Uçan balonlar her dönem çocukların en sevdiği oyuncaklardan biri olmuştur. Birbirinden renkli ve dikkat çekici şekillerde üretilen bu balonlar çocukların dikkatini fazlasıyla çekiyor. Ancak, bu masum görünümlü oyuncak, tartışmalı bir konumda. Çünkü, ne yazık ki, uçan balonlar aslında zararlı olduğu biliniyor. Fiziksel zararlarının da dışında, özellikle beklenmedik anda patlamaları çocuklara ciddi travmalar yaşatabiliyor.