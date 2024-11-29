Uzak Doğulu Bir Adamın Türkiye'den Sipariş Ettiği Turşuları İştahla Yediği Videoyu İzlerken Ağzınız Sulanacak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCMuhT...
Turşu, dünya genelinde birçok mutfakta yerini almış, sağlık açısından son derece faydalı bir besin. Bu lezzetli ve sağlıklı yiyecek, geniş bir coğrafyada farklı kültürlerin mutfaklarında kendine özgü bir yer edinmiş durumda. Turşu, hem lezzeti hem de sağlık yararları sayesinde, dünya çapında birçok insanın sofralarını süslüyor. Her ülkenin turşu tarzı, çeşidi ve lezzeti de birbirinden farklı. Bu yüzden bazı turşular farklı kültürlerde alışılmadık olabiliyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı Türkiye'den getirttiği turşuları yediği bir video paylaştı.
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Adamın en azı turşuları bile büyük bir iştahla yediği anlar, izleyenlerin de ağızlarını sulandırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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