Uzak Doğulu Bir Adamın Türkiye'den Sipariş Ettiği Turşuları İştahla Yediği Videoyu İzlerken Ağzınız Sulanacak

Turşu, dünya genelinde birçok mutfakta yerini almış, sağlık açısından son derece faydalı bir besin. Bu lezzetli ve sağlıklı yiyecek, geniş bir coğrafyada farklı kültürlerin mutfaklarında kendine özgü bir yer edinmiş durumda. Turşu, hem lezzeti hem de sağlık yararları sayesinde, dünya çapında birçok insanın sofralarını süslüyor. Her ülkenin turşu tarzı, çeşidi ve lezzeti de birbirinden farklı. Bu yüzden bazı turşular farklı kültürlerde alışılmadık olabiliyor.