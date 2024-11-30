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Turist Rehberinin "Dokunmamaya Özen Gösterelim" Dediği Noktaya Dört Elle Sarılan Teyze Viral Oldu

Turist Rehberinin "Dokunmamaya Özen Gösterelim" Dediği Noktaya Dört Elle Sarılan Teyze Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2024 - 17:35

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Tarihi alanları ve müzeleri ziyaret ederken dikkat etmemiz gereken bazı önemli kurallar var. Bu kurallar, hem bu değerli mekanların korunması hem de ziyaretçilerin en iyi deneyimi yaşaması için belirlenen kurallar. Bu alanlar sadece bizim değil, gelecek nesillerin de mirası. Bu nedenle, bu mekanları ziyaret ederken gösterdiğimiz saygı ve dikkat, kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlar. Fakat elbette herkes aynı bilince sahip değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCznXM...
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Dara Antik Kendi Su Sarnıcı'nı gezdiren bir turist rehberi "Dokunmamaya özen gösterelim" uyarısında bulundu.

Dara Antik Kendi Su Sarnıcı'nı gezdiren bir turist rehberi "Dokunmamaya özen gösterelim" uyarısında bulundu.

Tam o sırada duvarlara sarılan teyzenin o anları sosyal medyada viral oldu.

Tam o sırada duvarlara sarılan teyzenin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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