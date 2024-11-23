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Bir Sokak Röportajında İnsanlara "Atatürk'ün Hangi Özelliklerini Taşıyorsunuz?" Sorusu Soruldu

Bir Sokak Röportajında İnsanlara "Atatürk'ün Hangi Özelliklerini Taşıyorsunuz?" Sorusu Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 16:27

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Tarihin sayfalarında adı altın harflerle yazılan bir lider, Atatürk. Onun sahip olduğu özellikler, sıradan bir liderin çok ötesindeydi. Kendine özgü bir vizyonu, sarsılmaz bir inancı ve halkına olan bitmeyen sevgisiyle, Atatürk, hepimizin kalbinde. Atatürk'ün liderliği, sadece bir ülkeyi yönetmekten çok daha fazlasıydı; o, bir ulusu kalkındırmak, bir milleti aydınlatmak ve bir toplumu ilerletmek için çabaladı. Bu nedenle, Atatürk'ün liderliği, sadece ülkemizin değil dünya tarihin en eşsiz liderlerinden biriydi.

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Halk Mikrofonu isimli kanalın sokak röportajında insanlara "Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusu soruldu.

Halk Mikrofonu isimli kanalın sokak röportajında insanlara "Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusu soruldu.

Gelen cevaplar ise sosyal medyada viral oldu.

Gelen cevaplar ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o röportaj;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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