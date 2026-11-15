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Tankerin Çarptığı Yolcu Gemisi Battı: 191 Kişi Sağ Kurtarıldı

Tankerin Çarptığı Yolcu Gemisi Battı: 191 Kişi Sağ Kurtarıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 10:01
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ABD'nin New Orleans kentinde, Mississippi Nehri'nde kontrolden çıkan bir tanker, yolcularını indirmek için limana yanaşmış bir gemiye çarptı. Yan yatıp alabora olan gemideki 191 kişinin hepsi kurtarıldı.

İşte detaylar...

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Kaza, 13 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde yaşandı.

Kaza, 13 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde yaşandı.

Atlantic Asphalt adlı tanker, saat 12.30 sıralarında American Cruise Lines şirketine ait American Heritage adlı nehir gemisine çarptı. Gemi, yolcularını indirmeye başlamak için yaklaşık iki saattir limanda bekliyordu.

New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, tankerin çarpmadan önce kontrolü kaybettiğini söyledi. Sahil Güvenlik yetkilisi Melanie Burnham da tankerde dümen kaybı yaşanmış gibi göründüğünü, ancak kazanın nedeninin hâlâ araştırıldığını belirtti.

Yolcular gemiden inerken gemi su alıp devrildi.

Yolcular gemiden inerken gemi su alıp devrildi.

Gemi devrilmeden önce 80'den fazla kişi tahliye edilebildi, yaklaşık 100 kişi ise nehre düştü. Sudakiler; polis, itfaiye ve çevredeki teknelerin yardımıyla kurtarıldı. Yetkililer, can yeleklerinin ve ekiplerin hızlı müdahalesinin ölümleri önlediğini söyledi.

Yaralanan gemi kaptanı ise herkes kurtarılana kadar gemiden ayrılmadı ve gemiyi en son terk eden kişi oldu.

32 yolcu hastaneye kaldırıldı, kayıp yok.

32 yolcu hastaneye kaldırıldı, kayıp yok.

Hastaneye kaldırılan yolcuların hiçbirinin durumu ağır değil. İki liman polisi de hastaneye kaldırıldı, onların da durumunun iyi olduğu açıklandı.

Louisiana Valisi Jeff Landry, kimsenin hayatını kaybetmemesini 'Mississippi'de gerçek bir mucize' sözleriyle değerlendirdi.

Geminin nehirden çıkarılması haftalar sürebilir.

Geminin nehirden çıkarılması haftalar sürebilir.

Sahil Güvenlik, geminin çıkarılmasına başlamadan önce içindeki yaklaşık 60 bin litre yakıtı boşaltmaya hazırlanıyor. Ekipler olası bir sızıntıya karşı nehri izliyor.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) da kazayı incelemek için 16 kişilik bir ekibi bölgeye gönderdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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