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Bir Kaptan Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: Açık Denizde Dev Bir Gemiden Düşersek Ne Olur?

Bir Kaptan Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: Açık Denizde Dev Bir Gemiden Düşersek Ne Olur?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 09:54

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Dev gemilerle yapılan uzun deniz yolculukları pek çok kişinin hayali. Fakat bu dev gemilere bakarken herkesin aklından mutlaka suya düşme ihtimali ve bu ihtimalle ilgili senaryolar geçmiştir. Binlerce yolcu taşıyabilen dev gemiler açık denizde ilerlerken güvertedeki tek bir kişinin denize düşmesi, denizcilikte en ciddiye alınan acil durumlardan biri olarak kabul ediliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de, düşen kişinin gerçekten kurtarılıp kurtarılamayacağı merak ediliyor. 

'kudalyacht' isimli Kaptan Berkay Kudal, paylaştığı videoda devasa bir gemiden denize düştüğünüzde sizi nelerin beklediğini adım adım anlattı. Anlattıkları bir yandan içimizi rahatlatırken bir yandan yeni fobinin kilidini açtı.

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Peki denize düşen birini kurtarma süreci nasıl işliyor?

Peki denize düşen birini kurtarma süreci nasıl işliyor?

Denizde bir insanın düştüğü anlaşıldığında ilk iş, nöbetçi zabitin durumu hemen kaptana bildirmesi ve düşen kişinin bulunduğu taraftan suya bir can simidinin, varsa duman ve ışık sinyalinin atılması oluyor. Aynı anda gemideki GPS ve elektronik harita sistemine olayın konumu işaretleniyor, makine dairesine hazır olması söyleniyor ve kurtarma botunun indirilmesi için hazırlık yapılıyor. Geminin düşen kişiye geri dönebilmesi için ise Williamson dönüşü, Anderson dönüşü ve Scharnow dönüşü gibi uluslararası arama kurtarma rehberinde yer alan manevralardan hava ve deniz koşullarına en uygun olanı seçiliyor. Örneğin Williamson dönüşünde dümen düşen kişinin tarafına tamamen kırılıyor, geminin başı yaklaşık 60 derece döndükten sonra dümen ters tarafa çevriliyor ve gemi, geldiği rotanın tam tersine yaklaşmadan yaklaşık 20 derece önce dümen ortaya alınıyor. Yakında başka gemiler varsa telsizle çağrı yapılıyor, gerekirse kurtarma koordinasyon merkezi de olaydan haberdar ediliyor.

Asıl zorluk ise zamanla yarış. Suyun sıcaklığı 15 dereceden aşağıdaysa soğuk su kabul ediliyor ve bu sularda insanlar çoğu zaman hipotermiden önce, ilk dakikalarda yaşanan soğuk şoku yüzünden nefes almakta ve hareket etmekte zorlanıyor. Ellerin hızla uyuşması, atılan can simidine tutunmayı bile güçleştirebiliyor. Üstelik açık denizde bir insan bir gemiye kıyasla çok küçük bir hedef olduğu için karanlıkta ya da dalgalı denizde fark edilmesi bir hayli zorlaşıyor. Kısacası düşen kişinin kurtarılma şansı, geminin manevrasından önce, düştüğünün ilk anlarda fark edilmesine bağlı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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