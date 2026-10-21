Bir Kaptan Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: Açık Denizde Dev Bir Gemiden Düşersek Ne Olur?

Dev gemilerle yapılan uzun deniz yolculukları pek çok kişinin hayali. Fakat bu dev gemilere bakarken herkesin aklından mutlaka suya düşme ihtimali ve bu ihtimalle ilgili senaryolar geçmiştir. Binlerce yolcu taşıyabilen dev gemiler açık denizde ilerlerken güvertedeki tek bir kişinin denize düşmesi, denizcilikte en ciddiye alınan acil durumlardan biri olarak kabul ediliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de, düşen kişinin gerçekten kurtarılıp kurtarılamayacağı merak ediliyor.

'kudalyacht' isimli Kaptan Berkay Kudal, paylaştığı videoda devasa bir gemiden denize düştüğünüzde sizi nelerin beklediğini adım adım anlattı. Anlattıkları bir yandan içimizi rahatlatırken bir yandan yeni fobinin kilidini açtı.

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