article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
82 Yıldır Denizin Dibinde Duran Gemi Hala Korku Saçıyor: İçinde 1.400 Ton Patlayıcı Var

82 Yıldır Denizin Dibinde Duran Gemi Hala Korku Saçıyor: İçinde 1.400 Ton Patlayıcı Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 20:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere'nin Kent kıyısı açıklarında 82 yıldır sular altında yatan bir yük gemisi hala yaklaşık 1.400 ton patlayıcı barındırıyor. Yetkililer, çürüyen direklerin devrilip enkaza zarar vermemesi için direkleri kesip sudan çıkarma operasyonu başlattı. Geminin içindeki patlayıcılar halk için büyük bir risk oluştururken, batığın çevresi erişime kapatıldı.

Detaylar 👇

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amerikan yapımı Liberty tipi yük gemisi, 1944'te Thames Nehri'nin denize açıldığı bölgede mühimmatla birlikte battı.

Amerikan yapımı Liberty tipi yük gemisi, 1944'te Thames Nehri'nin denize açıldığı bölgede mühimmatla birlikte battı.

SS Richard Montgomery, İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik kuvvetleri için mühimmat taşırken 1944'te Thames Haliç'inde karaya oturarak battı. Enkaz, Kent'in Sheerness kasabasının yaklaşık 2,4 kilometre açığında yer alıyor.

Batığın üzerindeki mühimmatı çıkarmak için başlatılan kurtarma çalışması, gemi çatlayınca tehlikeli bulunarak durduruldu. İngiliz hükümetinin verilerine göre enkazda hâlâ yaklaşık 1.400 ton savaş dönemi patlayıcısı bulunuyor. Enkaz, 1944'ten bu yana sürekli izleniyor ve teknik değerlendirmelere tabi tutuluyor.

Paslanan üç direk çökme riski taşıdığı için dalgıçlar sualtı platformundan direkleri kesmeye başladı.

Paslanan üç direk çökme riski taşıdığı için dalgıçlar sualtı platformundan direkleri kesmeye başladı.

Suyun üzerinde görünen üç çelik direk, yıllardır yöre için turistik bir simge olurken zamanla yıpranıyordu. Mühendisler birkaç yıl önce çürüyen direklerin devrilip enkaza zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, nisan ayında Resolve Marine firmasını görevlendirdi.

Eylül ayında başlayan operasyonda firmanın mühendis ve dalgıçları, deniz seviyesinin altında kurulan bir platformdan direkleri birkaç hafta içinde kontrollü biçimde kesip kaldırıyor. Bağımsız uzman görüşüne göre işlem, patlayıcıların oluşturduğu riski artırmıyor.

Sudan çıkarılan direkler Chatham'daki tarihi tersanede korunacak, enkazın çevresindeki yasak bölge ise kalmaya devam edecek.

Sudan çıkarılan direkler Chatham'daki tarihi tersanede korunacak, enkazın çevresindeki yasak bölge ise kalmaya devam edecek.

Direkler, restorasyon ve koruma için Chatham'daki The Historic Dockyard Chatham'a taşınacak ve ardından Kent'te sergilenecek. Kalıcı sergi yeri ise henüz belirlenmedi. Proje için ayrılan 9,5 milyon sterlinlik kamu fonu operasyonun maliyetini karşılıyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, enkazın çevresindeki yasak bölgenin direklerin kaldırılmasından sonra da korunacağını duyurdu. Denizcilik Bakanı Keir Mather, direklerin dikkatle kaldırılmasının önemli bir an olduğunu belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın