82 Yıldır Denizin Dibinde Duran Gemi Hala Korku Saçıyor: İçinde 1.400 Ton Patlayıcı Var

Direkler, restorasyon ve koruma için Chatham'daki The Historic Dockyard Chatham'a taşınacak ve ardından Kent'te sergilenecek. Kalıcı sergi yeri ise henüz belirlenmedi. Proje için ayrılan 9,5 milyon sterlinlik kamu fonu operasyonun maliyetini karşılıyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, enkazın çevresindeki yasak bölgenin direklerin kaldırılmasından sonra da korunacağını duyurdu. Denizcilik Bakanı Keir Mather, direklerin dikkatle kaldırılmasının önemli bir an olduğunu belirtti.