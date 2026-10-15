82 Yıldır Denizin Dibinde Duran Gemi Hala Korku Saçıyor: İçinde 1.400 Ton Patlayıcı Var
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İngiltere'nin Kent kıyısı açıklarında 82 yıldır sular altında yatan bir yük gemisi hala yaklaşık 1.400 ton patlayıcı barındırıyor. Yetkililer, çürüyen direklerin devrilip enkaza zarar vermemesi için direkleri kesip sudan çıkarma operasyonu başlattı. Geminin içindeki patlayıcılar halk için büyük bir risk oluştururken, batığın çevresi erişime kapatıldı.
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Kaynak: BBC
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Amerikan yapımı Liberty tipi yük gemisi, 1944'te Thames Nehri'nin denize açıldığı bölgede mühimmatla birlikte battı.
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Paslanan üç direk çökme riski taşıdığı için dalgıçlar sualtı platformundan direkleri kesmeye başladı.
Sudan çıkarılan direkler Chatham'daki tarihi tersanede korunacak, enkazın çevresindeki yasak bölge ise kalmaya devam edecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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