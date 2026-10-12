article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
İkinci Dünya Savaşı'nda 3 Kez Gemi Batığından Kurtulan Kedinin Akılalmaz Hikâyesi

İkinci Dünya Savaşı'nda 3 Kez Gemi Batığından Kurtulan Kedinin Akılalmaz Hikâyesi

Kedi
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 17:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kediler, düşündüğünüzden çok daha ilginç olabilir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda birkaç ay içinde üç savaş gemisinin batışından sağ kurtulduğu anlatılan bir kedi, bugün hâlâ denizcilik tarihinin en ilginç efsanelerinden biri.

Siyah beyaz tüylü bu kediye denizciler önce Oscar, sonra 'Unsinkable Sam' yani 'Batmaz Sam' adını verdi. Ancak hikâyenin ne kadarının gerçek olduğu hâlâ tartışılıyor!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce Bismarck, Sonra HMS Cossack

Önce Bismarck, Sonra HMS Cossack

Efsaneye göre kedinin ilk gemisi Alman savaş gemisi Bismarck'tı. Bismarck, 27 Mayıs 1941'de İngiliz donanmasıyla girdiği çatışmada batırıldı; gemideki yaklaşık 2 bin 200 kişiden yalnızca 115 kadarı hayatta kaldı.

Anlatılana göre bir enkaz parçasına tutunan kediyi İngiliz muhribi HMS Cossack'in mürettebatı sudan çıkardı. Denizciler, denizcilikte 'denize adam düştü' anlamına gelen 'O' işaret bayrağından esinlenerek ona Oscar adını verdi.

Aynı yılın ekim ayında bu kez HMS Cossack bir Alman torpidosuyla vuruldu. Gemi Cebelitarık'a çekilmeye çalışıldı ama kurtarılamadı. Oscar ise yine tahliye edilenler arasındaydı.

Üçüncü Batıştan Sonra Karaya Çıktı

Üçüncü Batıştan Sonra Karaya Çıktı

Kedinin bir sonraki durağı uçak gemisi HMS Ark Royal oldu. Ancak bu gemi de 13 Kasım 1941'de torpidoyla vuruldu. Oscar, bir tahta parçasına tutunmuş halde bulundu; 1957'de yayımlanan bir kitapta 'öfkeli ama hiçbir yeri yaralanmamış' diye anlatılıyor.

Bu kez denizcilik kariyeri sona erdi. Önce Cebelitarık valisinin ofisinde kalan Oscar, ardından Belfast'ta denizciler için kurulmuş bir dinlenme evine yerleşti ve 1955'te orada öldü. Ressam Georgina Shaw-Baker'ın yaptığı pastel portresi bugün Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi koleksiyonunda.

Elbette, Batmaz Sam'in hikâyesinin bir nebze efsane olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın