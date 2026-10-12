İkinci Dünya Savaşı'nda 3 Kez Gemi Batığından Kurtulan Kedinin Akılalmaz Hikâyesi
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Kediler, düşündüğünüzden çok daha ilginç olabilir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda birkaç ay içinde üç savaş gemisinin batışından sağ kurtulduğu anlatılan bir kedi, bugün hâlâ denizcilik tarihinin en ilginç efsanelerinden biri.
Siyah beyaz tüylü bu kediye denizciler önce Oscar, sonra 'Unsinkable Sam' yani 'Batmaz Sam' adını verdi. Ancak hikâyenin ne kadarının gerçek olduğu hâlâ tartışılıyor!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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