İkinci Dünya Savaşı'nda 3 Kez Gemi Batığından Kurtulan Kedinin Akılalmaz Hikâyesi

Kediler, düşündüğünüzden çok daha ilginç olabilir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda birkaç ay içinde üç savaş gemisinin batışından sağ kurtulduğu anlatılan bir kedi, bugün hâlâ denizcilik tarihinin en ilginç efsanelerinden biri.

Siyah beyaz tüylü bu kediye denizciler önce Oscar, sonra 'Unsinkable Sam' yani 'Batmaz Sam' adını verdi. Ancak hikâyenin ne kadarının gerçek olduğu hâlâ tartışılıyor!

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