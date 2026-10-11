Enver Paşa'nın Buhara'dan Naciye Sultan'a Gönderdiği Kedi Çizimi Gündem Oldu
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Enver Paşa'nın hayatının son döneminde Buhara'dayken eşi Naciye Sultan'a gönderdiği bir çizim, sosyal medyada yeniden gün yüzüne çıktı. Kağıtta kıvrılıp uyuyan bir kedi ve Osmanlıca birkaç satır var. Paşa'nın orada beslediği kediyi çizdiği bu resim, X'te kısa sürede 600 binden fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar çizimi tarihin ilk 'kedi reelsi' ilan etti.
Kaynak: X / @alicnertn
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Kağıdın en üstünde Naciye Sultan'a yazılmış bir hitap satırı var
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Paşa'nın yolu 1918'de İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Buhara'ya düştü
Esaret günlerinde portre çizerek geçimini sağlamıştı
Paylaşımın altına gelen yorumlar da en az çizim kadar ilgi gördü
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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