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Enver Paşa'nın Buhara'dan Naciye Sultan'a Gönderdiği Kedi Çizimi Gündem Oldu

Enver Paşa'nın Buhara'dan Naciye Sultan'a Gönderdiği Kedi Çizimi Gündem Oldu

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 14:55
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Enver Paşa'nın hayatının son döneminde Buhara'dayken eşi Naciye Sultan'a gönderdiği bir çizim, sosyal medyada yeniden gün yüzüne çıktı. Kağıtta kıvrılıp uyuyan bir kedi ve Osmanlıca birkaç satır var. Paşa'nın orada beslediği kediyi çizdiği bu resim, X'te kısa sürede 600 binden fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar çizimi tarihin ilk 'kedi reelsi' ilan etti.

Kaynak: X / @alicnertn

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Kağıdın en üstünde Naciye Sultan'a yazılmış bir hitap satırı var

Kağıdın en üstünde Naciye Sultan'a yazılmış bir hitap satırı var

Görseli 9 Ekim'de X kullanıcısı Ali Can Erten paylaştı. Fotoğraf bir kitap sayfasından alınmış; sayfadaki resim altında çizimin, Enver Paşa'nın Buhara'daki kedisini gösterdiği ve Naciye Sultan'a gönderildiği yazıyor.

Kağıdın sol tarafında Osmanlıca birkaç satır, sağ alt köşesinde ise kurşun kalemle çizilmiş, başını gövdesine yaslayıp uyuyan bir kedi yer alıyor. En üstteki hitap satırı, yorumlarda 'Sevgili sultanım Naciye' diye okundu.

Bu tür notlar, Paşa'nın eşine yazdığı mektupların bir parçasıydı. Enver Paşa, Mart 1920'den ölümünden birkaç gün öncesine kadar Naciye Sultan'a 417 mektup yazdı. Murat Bardakçı'nın 'Naciyem, Ruhum, Efendim' adlı kitabında toplanan bu mektuplarda savaştan siyasete pek çok konunun yanında Paşa'nın kendi çizimleri de bulunuyor.

Paşa'nın yolu 1918'de İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Buhara'ya düştü

Paşa'nın yolu 1918'de İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Buhara'ya düştü

Çizimin hikayesi, Enver Paşa'nın sürgün yıllarına uzanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi'yle birlikte Paşa, Kasım 1918'de İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimleriyle İstanbul'dan ayrıldı. Önce Berlin'e geçti, oradan Rusya'ya ulaşmaya çalıştı.

1920 ve 1921 yıllarını Moskova, Bakü ve Batum arasında geçiren Paşa, 1921 sonbaharında Buhara'ya gitti. Orta Asya'da Basmacı hareketine katıldı ve 4 Ağustos 1922'de bugünkü Tacikistan sınırları içindeki Çegan Tepesi'nde hayatını kaybetti. Kedi çizimi de işte bu son dönemin, Buhara günlerinin bir hatırası.

Esaret günlerinde portre çizerek geçimini sağlamıştı

Esaret günlerinde portre çizerek geçimini sağlamıştı

Çizimdeki gölgelendirmenin bu kadar özenli olması bazı kullanıcıları şüpheye düşürdü. Ancak Paşa'nın kalemi gerçekten güçlüydü. Murat Bardakçı'nın aktardığına göre Enver Paşa, Rusya'ya geçmeye çalışırken yakalanıp Letonya'da esir tutulduğu 1920 baharında, portre çizerek geçimini sağladı.

O dönemde yaptığı 60 kadar karakalem çizimi bir albümde topladı ve bu albümü Naciye Sultan'a hediye etti. Eşine yazdığı mektuplarda da vapurla yolculuk eden insanlardan gündelik sahnelere kadar pek çok çizimi bulunuyor (Hürriyet).

Paylaşımın altına gelen yorumlar da en az çizim kadar ilgi gördü

Paylaşımın altına gelen yorumlar da en az çizim kadar ilgi gördü
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Kullanıcıların büyük kısmı çizimi bugünün sevgiliye atılan kedi videolarına benzetti. İşte paylaşıma gelen yorumlardan bazıları:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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