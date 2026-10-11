Enver Paşa'nın Buhara'dan Naciye Sultan'a Gönderdiği Kedi Çizimi Gündem Oldu

Çizimdeki gölgelendirmenin bu kadar özenli olması bazı kullanıcıları şüpheye düşürdü. Ancak Paşa'nın kalemi gerçekten güçlüydü. Murat Bardakçı'nın aktardığına göre Enver Paşa, Rusya'ya geçmeye çalışırken yakalanıp Letonya'da esir tutulduğu 1920 baharında, portre çizerek geçimini sağladı.

O dönemde yaptığı 60 kadar karakalem çizimi bir albümde topladı ve bu albümü Naciye Sultan'a hediye etti. Eşine yazdığı mektuplarda da vapurla yolculuk eden insanlardan gündelik sahnelere kadar pek çok çizimi bulunuyor (Hürriyet).