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Bunu Kimse Beklemiyordu: Bu Kez 'Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle' Akımında Konu Enver Paşa'ya Kadar Geldi!

Bunu Kimse Beklemiyordu: Bu Kez 'Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle' Akımında Konu Enver Paşa'ya Kadar Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.04.2024 - 13:57

Bir kez daha kimi zaman çılgın sohbetler açan kimi zamansa ufuk açan bilgilerle bakış açınızı değiştirecek 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımının altında toplanıyoruz. Bu kez konumuz: Enver Paşa'nın 'Malessa' takma adı ile Almanya'daki bir resim müzesinde sergilenen tablosu... 

Kaynak: Buro Blazer

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Her şey 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımıyla başladı! Goygoycuların toplandığı akımın altında bu kez dikkat çeken bir bilgi yer alıyordu.

Her şey 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımıyla başladı! Goygoycuların toplandığı akımın altında bu kez dikkat çeken bir bilgi yer alıyordu.
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Enver Paşa, 'Malessa' takma adıyla Almanya'dan Rusya'ya giderken uçağın benzininin bitmesi üzerine Litvanya'da Bolşevik zannedilip hapsediliyor. Sonrası mı? 

Gelin, bu iddiaları ve buna ilişkin detayları birlikte keşfedelim. 👇

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Sosyal medyanın diline düşen bu bilgiye kaynak olaraksa: 'Enver Paşa'nın Eşi Naciye Sultan'ın Hatıraları' kitabının 'Litvanya'da Hapis Hayatı' bölümü, 100. ve 101. sayfaları işaret ediliyor.

Sosyal medyanın diline düşen bu bilgiye kaynak olaraksa: 'Enver Paşa'nın Eşi Naciye Sultan'ın Hatıraları' kitabının 'Litvanya'da Hapis Hayatı' bölümü, 100. ve 101. sayfaları işaret ediliyor.
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Kitabının 'Litvanya'da Hapis Hayatı' bölümüne ait sayfalarından 'Enver Paşa'nın çizdiği bir kara kalem resmi' de X üzerinden paylaşılan görüntüler arasında. 👇

Kitabının 'Litvanya'da Hapis Hayatı' bölümüne ait sayfalarından 'Enver Paşa'nın çizdiği bir kara kalem resmi' de X üzerinden paylaşılan görüntüler arasında. 👇
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Ufuk açan bilgilere bir yenisi daha bu görsellerle ekleniyor.👇

Ufuk açan bilgilere bir yenisi daha bu görsellerle ekleniyor.👇
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Tabii sosyal medya kullanıcılarının da X üzerinden paylaşacak pek çok şeyi var. 👇

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da X üzerinden paylaşacak pek çok şeyi var. 👇
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Elbette bilgi pek çok Twitter (X) kullanıcısının hoşuna gidiyor. 👇

Elbette bilgi pek çok Twitter (X) kullanıcısının hoşuna gidiyor. 👇
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