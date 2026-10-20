Bir İçerik Üreticisi Maltepe Sahilde 2 Senedir Yan Yatmış Halde Duran Batık Geminin İçini Gezdi

Denizler ve okyanuslar bambaşka bir dünya. Denizde ne yaşanacağı hiçbir zaman belli olmuyor ve her şey hava durumuna bağlı olarak bir anda değişebiliyor. Gün boyu sakin görünen bir sahil, sert bir fırtınanın ardından dev gemilerin bile çaresiz kldığı bir alana dönüşebiliyor. Karaya oturup yarı batık halde kalan gemiler ise çoğu zaman aylarca, hatta yıllarca bulundukları yerde duruyor.
'onurkoyunncu' isimli içerik üreticisi, Maltepe Sahili'nde yaklaşık 2 yıl önce kuvvetli lodos sonucu halatları kopup karaya oturan geminin içini gezdiği anları paylaştı. Yan yatmış geminin üzerinde yürümek hatta ayakta durmak bile zorken, içeride suyun yarıya kadar doldurduğu doğal bir havuza dönüşmüş bölümler dikkat çekti. Halatlarla tırmanarak çıktığı gemide mürettebat odaları gibi kapalı yerlerde aşırı koku ve baş dönmesi yaşayan içerik üreticisi, en üst güvertede ise Adalar manzarasını seyretti.
Yan yatmış ya da yarı batık gemiler, dışarıdan göründüğünden çok daha riskli yapılar.
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