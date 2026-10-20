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Bir İçerik Üreticisi Maltepe Sahilde 2 Senedir Yan Yatmış Halde Duran Batık Geminin İçini Gezdi

Bir İçerik Üreticisi Maltepe Sahilde 2 Senedir Yan Yatmış Halde Duran Batık Geminin İçini Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 18:00

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Denizler ve okyanuslar bambaşka bir dünya. Denizde ne yaşanacağı hiçbir zaman belli olmuyor ve her şey hava durumuna bağlı olarak bir anda değişebiliyor. Gün boyu sakin görünen bir sahil, sert bir fırtınanın ardından dev gemilerin bile çaresiz kldığı bir alana dönüşebiliyor. Karaya oturup yarı batık halde kalan gemiler ise çoğu zaman aylarca, hatta yıllarca bulundukları yerde duruyor.

'onurkoyunncu' isimli içerik üreticisi, Maltepe Sahili'nde yaklaşık 2 yıl önce kuvvetli lodos sonucu halatları kopup karaya oturan geminin içini gezdiği anları paylaştı. Yan yatmış geminin üzerinde yürümek hatta ayakta durmak bile zorken, içeride suyun yarıya kadar doldurduğu doğal bir havuza dönüşmüş bölümler dikkat çekti. Halatlarla tırmanarak çıktığı gemide mürettebat odaları gibi kapalı yerlerde aşırı koku ve baş dönmesi yaşayan içerik üreticisi, en üst güvertede ise Adalar manzarasını seyretti.

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Yan yatmış ya da yarı batık gemiler, dışarıdan göründüğünden çok daha riskli yapılar.

Yan yatmış ya da yarı batık gemiler, dışarıdan göründüğünden çok daha riskli yapılar.

Yıllarca deniz suyu ve nemin etkisinde kalan çelik gövde ve merdivenler paslandıkça dayanıklılığını yitiriyor, eğimli zeminler ise en küçük bir adımda bile kaymaya neden olabiliyor. Üstelik suya gömülü alt katlar, sağlam görünen bir zeminin altında boşluk bulunabileceği anlamına geliyor. Kapalı ve havalandırması olmayan bölümlerde oksijen azalabiliyor, paslı ve kırık metal parçalar ise ciddi yaralanmalara ve enfeksiyonlara yol açabiliyor. Videodaki içerik üreticisi de kapalı bölümlerde koku ve baş dönmesi yaşadığını söyledi. Bu nedenle sahile vurmuş gemilerin içine girmek, izinsiz ve eğitimsiz kimseler için hayati risk taşıyor.

Peki karaya oturan ya da batan gemilere ne oluyor? 

Bu tür gemilerin enkazını kaldırmak öncelikle gemi sahibinin sorumluluğunda. Sahibi enkazı kaldırmadığında ya da masrafı karşılayamadığında ise süreç yetkili kurumların devreye girmesiyle ilerliyor. Ancak mülkiyet ve alacak davaları, kurtarma ihaleleri ve havanın uygun olması gibi etkenler bu işlemi uzatabiliyor. Bu yüzden bazı gemiler aylarca, hatta yıllarca kıyıda bulundukları yerde kalabiliyor. Maltepe Sahili'ndeki 67 metrelik Ro-Ro gemisi de yaklaşık 2 yıldır aynı yerde duruyor ve içerik üreticisinin söylediğine göre bu haliyle 7 milyon TL'ye satışa çıkarılmış durumda.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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