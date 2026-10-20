Bir İçerik Üreticisi Maltepe Sahilde 2 Senedir Yan Yatmış Halde Duran Batık Geminin İçini Gezdi

Yıllarca deniz suyu ve nemin etkisinde kalan çelik gövde ve merdivenler paslandıkça dayanıklılığını yitiriyor, eğimli zeminler ise en küçük bir adımda bile kaymaya neden olabiliyor. Üstelik suya gömülü alt katlar, sağlam görünen bir zeminin altında boşluk bulunabileceği anlamına geliyor. Kapalı ve havalandırması olmayan bölümlerde oksijen azalabiliyor, paslı ve kırık metal parçalar ise ciddi yaralanmalara ve enfeksiyonlara yol açabiliyor. Videodaki içerik üreticisi de kapalı bölümlerde koku ve baş dönmesi yaşadığını söyledi. Bu nedenle sahile vurmuş gemilerin içine girmek, izinsiz ve eğitimsiz kimseler için hayati risk taşıyor.

Peki karaya oturan ya da batan gemilere ne oluyor?

Bu tür gemilerin enkazını kaldırmak öncelikle gemi sahibinin sorumluluğunda. Sahibi enkazı kaldırmadığında ya da masrafı karşılayamadığında ise süreç yetkili kurumların devreye girmesiyle ilerliyor. Ancak mülkiyet ve alacak davaları, kurtarma ihaleleri ve havanın uygun olması gibi etkenler bu işlemi uzatabiliyor. Bu yüzden bazı gemiler aylarca, hatta yıllarca kıyıda bulundukları yerde kalabiliyor. Maltepe Sahili'ndeki 67 metrelik Ro-Ro gemisi de yaklaşık 2 yıldır aynı yerde duruyor ve içerik üreticisinin söylediğine göre bu haliyle 7 milyon TL'ye satışa çıkarılmış durumda.