İçerik Üreticisi Yağız Şenol "Gaslighting" İfadesinin Aslında Nereden Geldiğini Anlattı

Kavramın adı, 1938 yılında yazılan Gas Light adlı tiyatro eserinden ve bu eserin 1944 yapımı sinema uyarlaması Gaslight filminden geliyor. Filmde Ingrid Bergman ile Charles Boyer'in başrolleri paylaştığı hikaye, bir katilin zengin bir kadını öldürüp mücevherlerini çalmaya çalışmasıyla başlıyor. Cinayetin ardından adam, kadının yeğeniyle bir araya geliyor ve onunla aynı evde yaşamaya başlıyor. Asıl amacı ise yıllar önce bulamadığı mücevherleri evin içinde aramak.

Bunun için genç kadını adım adım kendi aklından şüphe ettirmeye başlıyor. Ona mücevher ve saat hediye ediyor, ardından bunları kaybettiğini söyleyerek onu suçluyor. Kendi eşyalarını kadının eşyalarının arasına saklıyor ve sonra gidip kadını hırsızlıkla suçluyor. Gelen mektupları kadın göremeden çalıyor ve ona kimsenin onu özlemediğini, kimsenin yazmadığını söylüyor.

Adam bu sırada gizlice çatı katına çıkıp mücevherleri arıyor ve aydınlanmak için gaz lambalarını yakıyor. Evin diğer katlarındaki lambaların kısılması ise kadının dikkatinden kaçmıyor. Yukarıda biri olduğunu düşünüyor ancak kocası ona bunun yalnızca hayal ürünü olduğunu söylüyor. Zamanla kadın, gerçekten kafayı yediğine inanmaya başlıyor. Fakat günün sonunda hikaye kadının haklı çıkmasıyla bitiyor ve adam yakalanıyor.

Günümüzde de bir insanın gerçeklik algısını sarsmaya yönelik bu tür psikolojik baskılar, kavramın adını aldığı bu hikayeden hareketle gaslighting olarak adlandırılıyor.