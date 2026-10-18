İçerik Üreticisi Yağız Şenol "Gaslighting" İfadesinin Aslında Nereden Geldiğini Anlattı

Bildiğiniz üzere günümüz ilişkileri için pek çok yeni kavram ortaya çıktı. Love bombing, ghosting ve breadcrumbing gibi. Bir de yalnızca ikili ilişkilerde değil, hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkabilen 'gaslighting' var. Bir olayı birebir yaşamış olsak bile karşımızdaki kişinin 'Öyle olmadı, sen yanlış hatırlıyorsun' demesi, zamanla kendi hafızamıza ve algımıza olan güvenimizi sarsabiliyor. Gaslighting de tam olarak bu durumu tanımlıyor.
İçerik üreticisi Yağız Şenol, bu ifadenin adını aldığı klasik filmin hikayesini anlattı. Şenol'un anlatımıyla bir katilin evde gizlice mücevher ararken karısını kendi aklından şüphe ettirdiği sahneler, kavramın kaynağını gözler önüne serdi.
Peki gaslighting ifadesi nereden geliyor?
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