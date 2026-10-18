article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Çince Tercüman Çin Alfabesinin Mantığını Akılda Kalıcı Bir Yöntemle Anlattı

Bir Çince Tercüman Çin Alfabesinin Mantığını Akılda Kalıcı Bir Yöntemle Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 09:41 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 09:50

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çince denince çoğumuzun aklına ilk olarak binlerce karakterden oluşan, ilk bakışta ezberlemesi neredeyse mümkün görünmeyen yazı sistemi geliyor. Oysa bu karakterlerin büyük bölümü, kendi başına bir anlam taşıyan daha küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşuyor ve bu parçaları tanımaya başlayan biri için yeni bir kelimeyi akılda tutmak sandığımızdan çok daha kolay hale geliyor.

Çince tercüman Serdar Güllüer, paylaştığı videoda 'kalem' anlamına gelen karakteri oluşturan parçaları tek tek yazarak ele aldı. Karakterin üst kısmının bambu, alt kısmının ise kıl ya da tüy anlamına geldiğini Türkçe kelime oyunlarıyla hatırlatan Güllüer, Çin alfabesinin mantığını anlattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki Çincede 'kalem' kelimesi nasıl oluşuyor?

Peki Çincede 'kalem' kelimesi nasıl oluşuyor?

Çincede 'kalem' anlamına gelen karakterin okunuşu 'bi'. Karakterin üst kısmında bambuyu simgeleyen bir bileşen, alt kısmında ise kıl ya da tüy anlamına gelen bir bileşen yer alıyor. Yani karakter, tam anlamıyla 'bambu ve kıl' birleşiminden oluşuyor. Bunun sebebi, Çin'de yüzyıllardır kullanılan yazı aracının bambu bir sapa takılan hayvan kılından yapılmış fırça olması. Fırça bugün de geleneksel Çin yazısında kullanılmaya devam ediyor.

Çince karakterlerin pek çoğu aynı mantıkla kuruluyor. Bir parça anlamla ilgili ipucu verirken diğer parça okunuşu hatırlatıyor. Anlam ipucu veren bu parçalara 'kök' ya da 'radikal' deniyor ve geleneksel Çince sözlüklerde karakterler 214 kök üzerinden sıralanıyor. Bambu kökü yazı araçlarıyla ilgili birçok karakterde karşımıza çıkıyor. Üstelik 'kalem' karakteri başka kelimelerin de içinde yer alıyor. Kurşun kalem, dolma kalem ve tükenmez kalem gibi kelimelerin hepsinde bu karakter tekrar ediyor ve başına gelen parça kalemin türünü belirtiyor.

Bu mantığı kavradığımızda yeni karakterler gözümüzde birer şifreden çok küçük birer bulmacaya dönüşüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın