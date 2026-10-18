Bir Çince Tercüman Çin Alfabesinin Mantığını Akılda Kalıcı Bir Yöntemle Anlattı

Çince denince çoğumuzun aklına ilk olarak binlerce karakterden oluşan, ilk bakışta ezberlemesi neredeyse mümkün görünmeyen yazı sistemi geliyor. Oysa bu karakterlerin büyük bölümü, kendi başına bir anlam taşıyan daha küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşuyor ve bu parçaları tanımaya başlayan biri için yeni bir kelimeyi akılda tutmak sandığımızdan çok daha kolay hale geliyor.

Çince tercüman Serdar Güllüer, paylaştığı videoda 'kalem' anlamına gelen karakteri oluşturan parçaları tek tek yazarak ele aldı. Karakterin üst kısmının bambu, alt kısmının ise kıl ya da tüy anlamına geldiğini Türkçe kelime oyunlarıyla hatırlatan Güllüer, Çin alfabesinin mantığını anlattı.

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