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Bir Plastik Cerrahi Asistanı Yüzü En Hızlı Yaşlandıran 5 Alışkanlığı Anlattı

Bir Plastik Cerrahi Asistanı Yüzü En Hızlı Yaşlandıran 5 Alışkanlığı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 19:52

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Cildimiz yaşlandıkça yalnızca zamanın değil, günlük alışkanlıklarımızın da izlerini taşıyor. Güneşin altında geçirdiğimiz zaman, uykusuz geceler ve yoğun tempoda biriken stres, aynaya baktığımızda gördüğümüz yüzü sandığımızdan çok daha erken değiştirebiliyor.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde Plastik Cerrahi asistanı olan Dr. Emre Türkan, yüzün yaşlanmasına en çok neden olan beş alışkanlığı en az etkili olandan en önemlisine doğru sıraladı. Listede neredeyse her birimizin her gün yaptığı şeyler yer aldı. Listenin en üstünde beklendiği üzere güneş geldi.

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Peki bu alışkanlıklar cildimize ne yapıyor?

Peki bu alışkanlıklar cildimize ne yapıyor?

1. Güneş, cilt yaşlanmasının en büyük sorumlusu sayılıyor. Ultraviyole ışınları cildi taşıyan kolajen ve elastin liflerini zamanla yıpratıyor, bu da kırışıklık, leke ve sarkmaya yol açıyor. Tıp literatüründeki en bilinen örneklerden biri, yıllarca kamyon şoförlüğü yapan bir hastanın yalnızca pencereye bakan yüz yarısının belirgin biçimde daha yaşlı görünmesi.

2. Sigara, nikotinin cilt damarlarını daraltması nedeniyle dokuya giden oksijen ve besin akışını azaltıyor. Kolajen yıkımını hızlandıran bu etki, özellikle dudak çevresinde ve gözün kenarlarında derin çizgilerin erken oluşmasına neden oluyor.

3. Kronik stres, vücutta kortizol seviyesinin uzun süre yüksek kalmasına yol açıyor. Kortizol kolajen yıkımını artırırken cildin koruyucu bariyerini de zayıflatıyor. Haliyle akne ve egzama gibi sorunlar da kolayca tetiklenebiliyor.

4. Yetersiz uyku, cildin gece boyunca kendini yenilediği sürece doğrudan müdahale ediyor. Büyüme hormonunun salgılandığı derin uyku azaldığında göz altı morlukları, soluk bir cilt tonu ve belirgin çizgiler daha erken ortaya çıkıyor. Yetişkinler için önerilen uyku süresi ise 7 ile 9 saat arasında.

5. Diyet de yüzün görünümünü sandığımızdan fazla etkiliyor. Aşırı şeker ve işlenmiş gıda tüketimi, glikasyon adı verilen süreçle kolajen liflerini sertleştirip esnekliğini azaltıyor. Antioksidan, C vitamini ve bol su içeren bir beslenme düzeni ise cildin daha uzun süre canlı kalmasına yardımcı oluyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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