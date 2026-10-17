Bir Plastik Cerrahi Asistanı Yüzü En Hızlı Yaşlandıran 5 Alışkanlığı Anlattı

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Cildimiz yaşlandıkça yalnızca zamanın değil, günlük alışkanlıklarımızın da izlerini taşıyor. Güneşin altında geçirdiğimiz zaman, uykusuz geceler ve yoğun tempoda biriken stres, aynaya baktığımızda gördüğümüz yüzü sandığımızdan çok daha erken değiştirebiliyor.
İstanbul Tıp Fakültesi'nde Plastik Cerrahi asistanı olan Dr. Emre Türkan, yüzün yaşlanmasına en çok neden olan beş alışkanlığı en az etkili olandan en önemlisine doğru sıraladı. Listede neredeyse her birimizin her gün yaptığı şeyler yer aldı. Listenin en üstünde beklendiği üzere güneş geldi.
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Peki bu alışkanlıklar cildimize ne yapıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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