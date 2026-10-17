Bir Plastik Cerrahi Asistanı Yüzü En Hızlı Yaşlandıran 5 Alışkanlığı Anlattı

1. Güneş, cilt yaşlanmasının en büyük sorumlusu sayılıyor. Ultraviyole ışınları cildi taşıyan kolajen ve elastin liflerini zamanla yıpratıyor, bu da kırışıklık, leke ve sarkmaya yol açıyor. Tıp literatüründeki en bilinen örneklerden biri, yıllarca kamyon şoförlüğü yapan bir hastanın yalnızca pencereye bakan yüz yarısının belirgin biçimde daha yaşlı görünmesi.

2. Sigara, nikotinin cilt damarlarını daraltması nedeniyle dokuya giden oksijen ve besin akışını azaltıyor. Kolajen yıkımını hızlandıran bu etki, özellikle dudak çevresinde ve gözün kenarlarında derin çizgilerin erken oluşmasına neden oluyor.

3. Kronik stres, vücutta kortizol seviyesinin uzun süre yüksek kalmasına yol açıyor. Kortizol kolajen yıkımını artırırken cildin koruyucu bariyerini de zayıflatıyor. Haliyle akne ve egzama gibi sorunlar da kolayca tetiklenebiliyor.

4. Yetersiz uyku, cildin gece boyunca kendini yenilediği sürece doğrudan müdahale ediyor. Büyüme hormonunun salgılandığı derin uyku azaldığında göz altı morlukları, soluk bir cilt tonu ve belirgin çizgiler daha erken ortaya çıkıyor. Yetişkinler için önerilen uyku süresi ise 7 ile 9 saat arasında.

5. Diyet de yüzün görünümünü sandığımızdan fazla etkiliyor. Aşırı şeker ve işlenmiş gıda tüketimi, glikasyon adı verilen süreçle kolajen liflerini sertleştirip esnekliğini azaltıyor. Antioksidan, C vitamini ve bol su içeren bir beslenme düzeni ise cildin daha uzun süre canlı kalmasına yardımcı oluyor.

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