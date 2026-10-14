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Bir Cerrah Çocukken Burnuna Darbe Alan Gencin Rinoplasti Sonrası Değişimini Paylaştı

Bir Cerrah Çocukken Burnuna Darbe Alan Gencin Rinoplasti Sonrası Değişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 13:13 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 13:30

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Burun, yüzün tam ortasında yer aldığı için hem görünümümüzü hem de nefes alma konforumuzu doğrudan etkiliyor. Çocukluk döneminde burnun aldığı bir darbe ise aradan yıllar geçse de hem estetik hem de işlevsel şikayetlere dönüşebiliyor. Günümüzde burun estetiği oldukça kolay bir işlem haline geldiğinden, eskiden kalan problemler bile kolaylıkla çözülebiliyor. 

Bir cerrah, 3 yaşında burnuna aldığı darbeden kalan hasar için 22 yıl sonra ameliyat olmaya karar veren 25 yaşındaki gencin rinoplasti sürecini paylaştı. 5 saatlik operasyonun öncesi ve sonrası görüntüleri izleyenlerin beğenisini topladı.

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Peki kapalı rinoplasti nasıl yapılıyor?

Peki kapalı rinoplasti nasıl yapılıyor?

Burna alınan darbelerin ardından yaşanan nefes darlığının en yaygın nedenlerinden biri, burun bölmesi olarak bilinen septumun eğrilmesi. Bu nedenle estetik düzeltmeyle birlikte septumun da düzeltildiği ameliyatlarda burnun hem görünümü hem de işlevi aynı seansta ele alınabiliyor. Rinoplasti genel anestezi altında yapılıyor ve süresi vakanın zorluğuna göre değişiyor. Kapalı rinoplastide ameliyat kesileri burun deliklerinin içinden yapılıyor. Bu sayede burnun dış kısmında görünür bir kesi izi kalmıyor. Burun ucu ile üst dudak arasındaki dokuya kesi atılan açık tekniğin aksine, burnun alt kısmındaki yapılar yerinde kalıyor. Kapalı teknik genellikle burun kemiğindeki kamburun alınması ve burun ucunun şekillendirilmesi gibi müdahalelerde tercih ediliyor. Daha kapsamlı düzeltmeler ya da daha önce ameliyat olmuş burunlarda ise cerrahlar çoğu zaman açık tekniği seçiyor.

İster estetik ister sağlık amacıyla yapılsın, iyileşme süreci sabır istiyor. Burnun son şeklini alması ise aylar, bazen bir yıl kadar sürebiliyor. Bu yüzden ameliyata karar vermeden önce hem görünümün hem de nefes almanın birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Nefes alma probleminin hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü ileri dönemlerde bu sorun başka sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor. 

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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