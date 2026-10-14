Bir Cerrah Çocukken Burnuna Darbe Alan Gencin Rinoplasti Sonrası Değişimini Paylaştı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Burun, yüzün tam ortasında yer aldığı için hem görünümümüzü hem de nefes alma konforumuzu doğrudan etkiliyor. Çocukluk döneminde burnun aldığı bir darbe ise aradan yıllar geçse de hem estetik hem de işlevsel şikayetlere dönüşebiliyor. Günümüzde burun estetiği oldukça kolay bir işlem haline geldiğinden, eskiden kalan problemler bile kolaylıkla çözülebiliyor.
Bir cerrah, 3 yaşında burnuna aldığı darbeden kalan hasar için 22 yıl sonra ameliyat olmaya karar veren 25 yaşındaki gencin rinoplasti sürecini paylaştı. 5 saatlik operasyonun öncesi ve sonrası görüntüleri izleyenlerin beğenisini topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki kapalı rinoplasti nasıl yapılıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın