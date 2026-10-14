Bir Cerrah Çocukken Burnuna Darbe Alan Gencin Rinoplasti Sonrası Değişimini Paylaştı

Burna alınan darbelerin ardından yaşanan nefes darlığının en yaygın nedenlerinden biri, burun bölmesi olarak bilinen septumun eğrilmesi. Bu nedenle estetik düzeltmeyle birlikte septumun da düzeltildiği ameliyatlarda burnun hem görünümü hem de işlevi aynı seansta ele alınabiliyor. Rinoplasti genel anestezi altında yapılıyor ve süresi vakanın zorluğuna göre değişiyor. Kapalı rinoplastide ameliyat kesileri burun deliklerinin içinden yapılıyor. Bu sayede burnun dış kısmında görünür bir kesi izi kalmıyor. Burun ucu ile üst dudak arasındaki dokuya kesi atılan açık tekniğin aksine, burnun alt kısmındaki yapılar yerinde kalıyor. Kapalı teknik genellikle burun kemiğindeki kamburun alınması ve burun ucunun şekillendirilmesi gibi müdahalelerde tercih ediliyor. Daha kapsamlı düzeltmeler ya da daha önce ameliyat olmuş burunlarda ise cerrahlar çoğu zaman açık tekniği seçiyor.

İster estetik ister sağlık amacıyla yapılsın, iyileşme süreci sabır istiyor. Burnun son şeklini alması ise aylar, bazen bir yıl kadar sürebiliyor. Bu yüzden ameliyata karar vermeden önce hem görünümün hem de nefes almanın birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Nefes alma probleminin hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü ileri dönemlerde bu sorun başka sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor.

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