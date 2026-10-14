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Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin 3 Saat Kalkmadan Oturmanın Vücutta Yol Açtığı Değişimleri Anlattı

Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin 3 Saat Kalkmadan Oturmanın Vücutta Yol Açtığı Değişimleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 09:00 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 09:03

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Modern hayatın getirdiği çalışma düzeni ve yoğun tempo yüzünden saatlerce masa başından kalkamadığımız günler artık sıradan hale geldi. Oysa farkında olmadan geçen bu saatler bedenimizi sessizce yıpratıyor ve uzun süre hareketsiz kalmak kalp ve damar sağlığımızdan omurgamıza, hatta zihnimize kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebiliyor.

Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, paylaştığı videoda 3 saat boyunca hiç kalkmadan oturmanın vücutta yol açtığı değişimleri tek tek açıkladı. Keskin'in sıraladığı etkiler ve önerdiği pratik çözümler özellikle daha da eve kapandığımız bu soğuk günlerde pek çok kişiyi aydınlattı. 

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Peki uzun süre oturmak vücutta neleri değiştiriyor?

Peki uzun süre oturmak vücutta neleri değiştiriyor?

Keskin'in anlattığına göre öncelikle bacaklarda kan akışı yavaşlıyor. Uzun süre oturunca damarlarımızdaki esneklik azalıyor, kan damar duvarında sürtünmeye bağlı olarak daha yavaş ilerliyor ve bu durum pıhtılaşma riskini artırıyor. Hareketsizlik, bacaklardaki derin damarlarda pıhtı oluşumuyla bilinen derin ven trombozunun da önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kandaki yağlar da bu durumdan etkileniyor. Damarlarda görev yapan ve lipoprotein lipaz (LPL) adı verilen enzim, kanımızdaki trigliseridlerin parçalanmasına yardımcı oluyor. Uzun süre hareketsiz kaldığımızda bu enzimin etkinliği düşüyor ve trigliseridlerin temizlenme hızı azalıyor.

Omurga ve beyin de bu yükten nasibini alıyor. Oturma pozisyonu omurgalara binen yükü artırıyor. Üstelik 3 saati aşan oturma süresiyle birlikte vücudumuzda kortizol seviyesi yükselmeye başlıyor ve kendimizi adeta hasta hissetmeye başlıyoruz. Çözüm ise düşündüğümüzden çok daha basit. Keskin, videonun devamında derin nefes egzersizi ve 1 dakikalık squat gibi kısa hareketlere yer veriyor. Dünya Sağlık Örgütü de yetişkinlerin haftada en az 150 ila 300 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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