Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin 3 Saat Kalkmadan Oturmanın Vücutta Yol Açtığı Değişimleri Anlattı

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Modern hayatın getirdiği çalışma düzeni ve yoğun tempo yüzünden saatlerce masa başından kalkamadığımız günler artık sıradan hale geldi. Oysa farkında olmadan geçen bu saatler bedenimizi sessizce yıpratıyor ve uzun süre hareketsiz kalmak kalp ve damar sağlığımızdan omurgamıza, hatta zihnimize kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebiliyor.
Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, paylaştığı videoda 3 saat boyunca hiç kalkmadan oturmanın vücutta yol açtığı değişimleri tek tek açıkladı. Keskin'in sıraladığı etkiler ve önerdiği pratik çözümler özellikle daha da eve kapandığımız bu soğuk günlerde pek çok kişiyi aydınlattı.
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Peki uzun süre oturmak vücutta neleri değiştiriyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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