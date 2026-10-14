Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin 3 Saat Kalkmadan Oturmanın Vücutta Yol Açtığı Değişimleri Anlattı

Keskin'in anlattığına göre öncelikle bacaklarda kan akışı yavaşlıyor. Uzun süre oturunca damarlarımızdaki esneklik azalıyor, kan damar duvarında sürtünmeye bağlı olarak daha yavaş ilerliyor ve bu durum pıhtılaşma riskini artırıyor. Hareketsizlik, bacaklardaki derin damarlarda pıhtı oluşumuyla bilinen derin ven trombozunun da önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kandaki yağlar da bu durumdan etkileniyor. Damarlarda görev yapan ve lipoprotein lipaz (LPL) adı verilen enzim, kanımızdaki trigliseridlerin parçalanmasına yardımcı oluyor. Uzun süre hareketsiz kaldığımızda bu enzimin etkinliği düşüyor ve trigliseridlerin temizlenme hızı azalıyor.

Omurga ve beyin de bu yükten nasibini alıyor. Oturma pozisyonu omurgalara binen yükü artırıyor. Üstelik 3 saati aşan oturma süresiyle birlikte vücudumuzda kortizol seviyesi yükselmeye başlıyor ve kendimizi adeta hasta hissetmeye başlıyoruz. Çözüm ise düşündüğümüzden çok daha basit. Keskin, videonun devamında derin nefes egzersizi ve 1 dakikalık squat gibi kısa hareketlere yer veriyor. Dünya Sağlık Örgütü de yetişkinlerin haftada en az 150 ila 300 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!