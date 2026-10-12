Bir Kat Merdiven Çıkınca Siz de Nefes Nefese Kalıyor musunuz? Doktorlar Sebebini Açıkladı

Dr. Sorrell, haftada yaklaşık 150 dakika orta tempolu kardiyo önerdi. Tempolu yürüyüş, bisiklet ya da yüzme olabilir. Bunlara bir ya da iki kısa ve yoğun interval çalışması eklenmeli. Haftada iki kez squat, hamle ve basamağa çıkma hareketleri de merdiveni hafifletiyor. Merdiveni antrenmana katıp bir kattan başlayarak her hafta bir kat eklemek de işe yarıyor. Çoğu kişi dört ile sekiz hafta içinde fark görüyor.