Bir Kat Merdiven Çıkınca Siz de Nefes Nefese Kalıyor musunuz? Doktorlar Sebebini Açıkladı
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Sizlerin de bir kat merdiven çıkınca nefes nefese kaldığınız zamanlar oluyor mu? Düzenli spor yapanlar bile merdivende zorlanabiliyor. Doktorlar, merdiven çıkarken nefes kesilmesinin ne zaman normal olduğunu ve beraberinde hangi durumlarda doktora gitmek gerektiğini anlattı. Peki bu durum formunuzla mı yoksa sağlığınızla mı ilgili?
Kaynak: Parade
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