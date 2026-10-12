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Bir Kat Merdiven Çıkınca Siz de Nefes Nefese Kalıyor musunuz? Doktorlar Sebebini Açıkladı

Bir Kat Merdiven Çıkınca Siz de Nefes Nefese Kalıyor musunuz? Doktorlar Sebebini Açıkladı

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 16:29
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Sizlerin de bir kat merdiven çıkınca nefes nefese kaldığınız zamanlar oluyor mu? Düzenli spor yapanlar bile merdivende zorlanabiliyor. Doktorlar, merdiven çıkarken nefes kesilmesinin ne zaman normal olduğunu ve beraberinde hangi durumlarda doktora gitmek gerektiğini anlattı. Peki bu durum formunuzla mı yoksa sağlığınızla mı ilgili?

Kaynak: Parade

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Merdiven ücretsiz bir kondisyon testi diyebiliriz

Merdiven ücretsiz bir kondisyon testi diyebiliriz

Dahiliye uzmanı Dr. Luke Sorrell, 2020'de Avrupa Kardiyoloji Derneği'nde sunulan bir araştırmaya dikkat çekti. Dört kat merdiveni bir dakikadan kısa sürede hızlıca çıkanların genelde iyi bir egzersiz kapasitesi vardı. Bir buçuk dakikadan uzun sürenlerde ise kalp fonksiyonunda anormallik görülme ihtimali daha yüksekti. İngiltere'de yapılan büyük bir çalışmada da günde beş kattan fazla merdiven çıkmak, kalp hastalığı riskinde yaklaşık yüzde 20 düşüşle ilişkilendirildi.

Merdiven sandığınızdan çok daha zor

Merdiven sandığınızdan çok daha zor

Dr. Harsha Moole, merdiven çıkmanın saatte yaklaşık 10 kilometre hızla koşmakla aynı yoğunlukta olduğunu söyledi. Düz yürümenin yaklaşık üç katı çaba gerekiyor. Çünkü tüm vücut ağırlığınızı yerçekimine karşı kaldırıyor, en büyük kaslarınızı yani uyluk ve kalça kaslarını kullanıyorsunuz. İlk saniyelerde vücut kısa süreli enerji depolarıyla çalıştığı için yanma ve nefes nefese kalma hissi oluşuyor. Bir ya da iki kat sonra nefesin sıklaşması formdakilerde bile normal ve tek başına bir uyarı değil.

Şu belirtiler varsa dikkat edin 👇

Şu belirtiler varsa dikkat edin 👇

Nefes darlığı, hırıltı ve göğüste sıkışma uyarı işareti olabilir. Dr. Aly Cohen, bunların KOAH ya da atriyal fibrilasyon denen kalp ritim bozukluğunun belirtisi olabileceğini söyledi. İki ayak bileğinde şişlik dolaşım sorununa işaret edebilir. Tek tarafta şişlik ise pıhtı ihtimaline bağlı olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Bu durumlarda 112'yi arayın 👇

Bu durumlarda 112'yi arayın 👇

Dr. Sorrell, merdiven çıkınca geçmeyen bir göğüs sıkışması, bulantı ya da bayılma yaşarsanız hemen 112'yi aramak gerektiğini söyledi. Üç doktor da aynı soruya dikkat çekti. Merdivende nefes nefese kalmak sizin için her zaman normal miydi, yoksa yeni mi fark ettiniz? Yeni bir durumsa doktora randevu almak gerekiyor.

Merdiven çıkmayı kolaylaştırmak için neler yapılabilir?

Merdiven çıkmayı kolaylaştırmak için neler yapılabilir?

Dr. Sorrell, haftada yaklaşık 150 dakika orta tempolu kardiyo önerdi. Tempolu yürüyüş, bisiklet ya da yüzme olabilir. Bunlara bir ya da iki kısa ve yoğun interval çalışması eklenmeli. Haftada iki kez squat, hamle ve basamağa çıkma hareketleri de merdiveni hafifletiyor. Merdiveni antrenmana katıp bir kattan başlayarak her hafta bir kat eklemek de işe yarıyor. Çoğu kişi dört ile sekiz hafta içinde fark görüyor.

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Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
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