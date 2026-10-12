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Evde Çok Fazla Vakit Geçirenler İçin Uzman 4 Gizli Sağlık Riskini Açıkladı!

Evde Çok Fazla Vakit Geçirenler İçin Uzman 4 Gizli Sağlık Riskini Açıkladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 09:26
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Amerika'da yapılan ulusal bir ankete göre yetişkinlerin yaklaşık yarısı bir hafta boyunca iki saatten az dışarıda vakit geçiriyor. Doğa temelli tıp alanında uzman Kaliforniyalı doktor John La Puma, insanların hayatlarının yaklaşık yüzde 93'ünü kapalı alanlarda geçirdiğini ve bunun sağlığa gizli bir geri dönüşü olduğunu söyledi. Peki kapalı ortamda geçirilen bu zaman bedenimizi nasıl etkiliyor?

Kaynak: NY Post

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Vücut Saatiniz Ayarsız Kalabiliyor

Vücut Saatiniz Ayarsız Kalabiliyor

Dr. La Puma'ya göre bu sorunlardan ilki vücut saatinin ayarsız kalması. Dışarıdaki ışık, tipik bir iç mekân ışığından kat kat parlak ve vücut saatini ayarlayan güçlü bir sinyal. Saat ayarlanmadığında vücut saatin kaç olduğunu bilmiyor, uyumak gerektiğinde değil, uyuyabildiği zaman uykuya dalıyor. Uyandıktan sonraki ilk saat içinde gözlük takmadan yaklaşık 10 dakika dışarıda durmak, uyku ve uyanıklık döngüsünü eşitlemeye yardımcı oluyor. Dolu dolu gece uykusudan sonra bile yorgun hissedenler, kahve olmadan kendine gelemeyenler ve öğleden sonra 2'de çökenler bu sorundan etkilenebiliyor.

Ekrana Ayırılan Vakitler Dinlenme Sayılmıyor, Tükenmişlik Artıyor

Ekrana Ayırılan Vakitler Dinlenme Sayılmıyor, Tükenmişlik Artıyor

La Puma ekranlarda kaydırarak geçen saatler için 'ultra işlenmiş zaman' tabirini kullandı. Ona göre bu, ultra işlenmiş gıda gibi besleyici olmayan, yapay ve her yerde bulunan bir zaman. İş, eğlence ve dinlenme için aynı cihazlara döndüğümüzde beden ekran süresini gerçek bir dinlenme olarak algılamayabiliyor. Doktor ayrıca 'ufuk eksikliğinden' söz etti, çünkü kapalı alanlarda yaklaşık altı metreden uzağı göremiyoruz. Tükenmişliği tersine çevirmenin başlangıcı olarak her saat başı pencereye gidip bir dakika dışarı bakmayı önerdi. Bunun gözleri ve şakak çevresindeki kasları gevşettiğini, baş ağrısını azalttığını ve enerjiyi artırdığını söyledi.

Öğleden Sonraki Zihin Bulanıklığının Biyolojik Nedeni Olabilir

Öğleden Sonraki Zihin Bulanıklığının Biyolojik Nedeni Olabilir

Günü kapalı ortamda geçirenler öğleden sonra zihinsel olarak bulanık hissedebiliyor. La Puma bunun özellikle havalandırması kötü alanlarda karbondioksitin birikmesinden kaynaklanabileceğini söyledi. Kötü havalandırılan yerlerde iç mekân karbondioksit seviyesi milyonda 1000 birimin üzerine çıkabiliyor ve bazı araştırmalar yüksek seviyeleri bilişsel performanstaki düşüşle ilişkilendirmiş. Doktora göre öğleden sonraları kötü karar vermenizin biyolojik bir nedeni olabilir. Çözüm olarak çapraz havalandırmayı önerdi, ama ofis ya da toplantı odasında bunun zor olduğunu kabul etti. ABD Çevre Koruma Ajansı da bazı kirleticilerin iç mekânda dışarıdakinden iki ila beş kat yüksek olabildiğini belirtiyor.

Vücut Saati Bozulunca Stres Hormonu ve Metabolizma da Etkilenebiliyor

Vücut Saati Bozulunca Stres Hormonu ve Metabolizma da Etkilenebiliyor

Vücut saati ayarsız olduğunda vücudun normal kortizol ritmi de bozulabiliyor. Stres hormonu olarak bilinen kortizol gün içinde doğal olarak yükselip alçalıyor. Araştırmalar kortizol aktivitesindeki değişimleri karın ve iç organ çevresindeki yağlanmayla ilişkilendirmiş, ama bu ilişki karmaşık. La Puma'ya göre metabolizmayı iyileştirmenin yolu, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru sürede gün ışığı almak. Özellikle sabahın erken saatlerinde alınan ışık, uyanık olmak için gereken kortizol artışını sağlıyor ve ardından düzgün bir şekilde düşmesine yardımcı oluyor.

Doktor Günde 17 Dakikalık Bir Çözüm Önerdi

Doktor Günde 17 Dakikalık Bir Çözüm Önerdi

Çoğu kişi işlerini hallederken -örneğin işten çıkıp arabaya yürümek gibi- günde yaklaşık bir saat dışarıda geçiriyor, ama La Puma bunu 'tesadüfi zaman' olarak tanımlıyor, 'biyolojik olarak aktif zaman' saymıyor. Bunun yerine 'mavi ya da yeşil bir alanda' bilinçli vakit geçirmeyi, günde en az 17 dakika dışarıda kalmayı öneriyor. Sabah gökyüzüne bakmayı ve bulutları izlemeyi tavsiye ediyor. Büyük şehirde yaşayıp gökyüzünü göremeyenler için açık bir pencereden dışarıya bakmak da işe yarıyor. Doktora göre en az 17 dakika bile yeterli. 'O dakikaları ilaca çevirebilirsiniz' diyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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