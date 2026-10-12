Evde Çok Fazla Vakit Geçirenler İçin Uzman 4 Gizli Sağlık Riskini Açıkladı!

La Puma ekranlarda kaydırarak geçen saatler için 'ultra işlenmiş zaman' tabirini kullandı. Ona göre bu, ultra işlenmiş gıda gibi besleyici olmayan, yapay ve her yerde bulunan bir zaman. İş, eğlence ve dinlenme için aynı cihazlara döndüğümüzde beden ekran süresini gerçek bir dinlenme olarak algılamayabiliyor. Doktor ayrıca 'ufuk eksikliğinden' söz etti, çünkü kapalı alanlarda yaklaşık altı metreden uzağı göremiyoruz. Tükenmişliği tersine çevirmenin başlangıcı olarak her saat başı pencereye gidip bir dakika dışarı bakmayı önerdi. Bunun gözleri ve şakak çevresindeki kasları gevşettiğini, baş ağrısını azalttığını ve enerjiyi artırdığını söyledi.