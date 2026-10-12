Evde Çok Fazla Vakit Geçirenler İçin Uzman 4 Gizli Sağlık Riskini Açıkladı!
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Amerika'da yapılan ulusal bir ankete göre yetişkinlerin yaklaşık yarısı bir hafta boyunca iki saatten az dışarıda vakit geçiriyor. Doğa temelli tıp alanında uzman Kaliforniyalı doktor John La Puma, insanların hayatlarının yaklaşık yüzde 93'ünü kapalı alanlarda geçirdiğini ve bunun sağlığa gizli bir geri dönüşü olduğunu söyledi. Peki kapalı ortamda geçirilen bu zaman bedenimizi nasıl etkiliyor?
Kaynak: NY Post
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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