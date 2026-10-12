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Bilim İnsanları Açıkladı: Gece Saatlerinde Neden Pişman Olacağımız Kararlar Alıyoruz?

Bilim İnsanları Açıkladı: Gece Saatlerinde Neden Pişman Olacağımız Kararlar Alıyoruz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 14:45
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Gece geç saate kadar uyanık kalıp sabah pişman olduğunuz bir mesaj attığınız, bir şey sipariş ettiğiniz ya da buzdolabını boşalttığınız oldu mu? Harvard, Arizona ve Pennsylvania üniversitelerinden araştırmacılar bu duruma 'gece yarısından sonra zihin' anlamına gelen 'Mind After Midnight' adını verdi. Gece yarısından sonra beynimizde nelerin değiştiğini araştırdılar. 

İşte detaylar…

Kaynak: NY Post

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Araştırmacılar bu duruma bir isim verdi

Araştırmacılar bu duruma bir isim verdi

Araştırmacılar, gece uyanık kalmanın etkilerinin ertesi gün yorgun olmaktan çok daha önce başladığını düşünüyor. Onlara göre karanlıkta beyin daha atılgan, daha olumsuz ve daha duygusal hale geliyor. Bu da gün ışığında pişman olacağınız şeyleri yapma ihtimalini artırıyor. Harvard, Arizona ve Pennsylvania üniversitelerinden araştırmacılar bu kavramı 2022'de ortaya attı.

Gece saatlerinde riskli davranışlar öne çıkıyor

Gece saatlerinde riskli davranışlar öne çıkıyor

Araştırmacılar, gece saatlerinde zararlı ve riskli davranışların arttığını yazdı. Alkol ve madde kullanımı ile fazla yemek yeme bunların arasında. Bunun nedeni beynin hücre düzeyindeki işleyişinde aranıyor.

Uykusuz kalan beyin net düşünmekte zorlanıyor

Uykusuz kalan beyin net düşünmekte zorlanıyor

Uykusuzluk, beyindeki sinir bağlantılarını yoruyor ve net düşünmeyi zorlaştırıyor. Aynı zamanda dopamin düzeyi artıyor. Bu da atılganlığı, yeni heyecan arayışını ve mantıksız düşünmeyi artırabiliyor. Uykusuz kişi olası ödüllere daha çok çekiliyor, olası sonuçları ise daha kolay görmezden geliyor. Karar vermeden sorumlu bölge olan prefrontal korteks uykusuzluğa özellikle duyarlı. Bu yüzden insanlar daha çok risk alabiliyor.

Gece 1 ile 4 arasında ruh hali en kötü seviyede

Gece 1 ile 4 arasında ruh hali en kötü seviyede

Olumlu duygular saat 01.00 ile 04.00 arasında en düşük seviyeye iniyor, olumsuz duygular ise en yüksek seviyeye çıkıyor. Bu da ruh halini bozuyor, kaygılı ve karamsar düşünceleri kontrol etmeyi zorlaştırıyor. Kısacası olumsuz duygular ağır basıyor, riskli davranışlar çekici geliyor, özdenetim zayıflıyor. Araştırmacılar bu değişikliklerin kontrolden çıkabilen bir döngüye yol açabileceğini söylüyor.

Bu görüşü destekleyen ve desteklemeyen çalışmalar var

Bu görüşü destekleyen ve desteklemeyen çalışmalar var

Bilim insanları bu etkinin tam nedenini henüz bilmiyor. İç saatin bozulması, birikmiş uykusuzluk ya da çevresel etkenler olabilir. Geceleri daha yalnız olmak, destek hizmetlerine ulaşmanın zorlaşması ve daha çok alkol kullanımı da bu davranış değişikliklerini açıklıyor olabilir. Her çalışma bu görüşü desteklemiyor. 2024'te yapılan bir çalışmada uzun süre uyanık kalan kişilerin daha az risk aldığı görüldü. Beyin etkinliğine bakan başka bir çalışmada da uykusuzluğun risk almayı artırmadığı bulundu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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