Bilim İnsanları Açıkladı: Gece Saatlerinde Neden Pişman Olacağımız Kararlar Alıyoruz?

Bilim insanları bu etkinin tam nedenini henüz bilmiyor. İç saatin bozulması, birikmiş uykusuzluk ya da çevresel etkenler olabilir. Geceleri daha yalnız olmak, destek hizmetlerine ulaşmanın zorlaşması ve daha çok alkol kullanımı da bu davranış değişikliklerini açıklıyor olabilir. Her çalışma bu görüşü desteklemiyor. 2024'te yapılan bir çalışmada uzun süre uyanık kalan kişilerin daha az risk aldığı görüldü. Beyin etkinliğine bakan başka bir çalışmada da uykusuzluğun risk almayı artırmadığı bulundu.