Bilim İnsanları Açıkladı: Gece Saatlerinde Neden Pişman Olacağımız Kararlar Alıyoruz?
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Gece geç saate kadar uyanık kalıp sabah pişman olduğunuz bir mesaj attığınız, bir şey sipariş ettiğiniz ya da buzdolabını boşalttığınız oldu mu? Harvard, Arizona ve Pennsylvania üniversitelerinden araştırmacılar bu duruma 'gece yarısından sonra zihin' anlamına gelen 'Mind After Midnight' adını verdi. Gece yarısından sonra beynimizde nelerin değiştiğini araştırdılar.
İşte detaylar…
Kaynak: NY Post
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Araştırmacılar bu duruma bir isim verdi
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Gece saatlerinde riskli davranışlar öne çıkıyor
Uykusuz kalan beyin net düşünmekte zorlanıyor
Gece 1 ile 4 arasında ruh hali en kötü seviyede
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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