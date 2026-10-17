Bir Hint Restoranı Sahibi Hindistan Sokak Lezzetleri Videoları Hakkında Konuştu

Hindistan son dönemde özellikle sosyal medyada gezi içerikleri paylaşanların gözdesi bildiğiniz üzere. Özellikle ülkenin kalabalık sokaklarında hazırlanan yemekler, sosyal medya akışlarımızda sıkça karşımıza çıkıyor. İzlerken şaşkına döndüğümüz bu videoların gerçek olup olmadıklarını merak ediyoruz. Peki o görüntülerin ardında gerçekte ne var?

Bir Hint restoranı sahibi bu videoların ardındaki amacı anlattı. İmran, 'Aslında o görüntüler insanların komik olsun diye, ilginç olsun diye, beğeni alsın diye yapılıyor ama gerçek değildir onlar.' sözleriyle sokak yemeği videolarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklaması, Hindistan sokak lezzetlerini izleyenlerin ezberlerini bozdu.

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