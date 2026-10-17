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Bir Hint Restoranı Sahibi Hindistan Sokak Lezzetleri Videoları Hakkında Konuştu

Bir Hint Restoranı Sahibi Hindistan Sokak Lezzetleri Videoları Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 18:16 Son Güncelleme: 17.10.2026 - 18:25

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Hindistan son dönemde özellikle sosyal medyada gezi içerikleri paylaşanların gözdesi bildiğiniz üzere. Özellikle ülkenin kalabalık sokaklarında hazırlanan yemekler, sosyal medya akışlarımızda sıkça karşımıza çıkıyor. İzlerken şaşkına döndüğümüz bu videoların gerçek olup olmadıklarını merak ediyoruz. Peki o görüntülerin ardında gerçekte ne var?

Bir Hint restoranı sahibi bu videoların ardındaki amacı anlattı. İmran, 'Aslında o görüntüler insanların komik olsun diye, ilginç olsun diye, beğeni alsın diye yapılıyor ama gerçek değildir onlar.' sözleriyle sokak yemeği videolarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklaması, Hindistan sokak lezzetlerini izleyenlerin ezberlerini bozdu.

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"Hindistan'a gidenler önce restoranı tercih etmeli."

"Hindistan'a gidenler önce restoranı tercih etmeli."

Hindistan'a giden bir turist için sokak yemeği her zaman en doğru seçenek olmayabiliyor. Alışılmışın dışında yiyecekler mide ve bağırsak rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor. Murat İmran, dışarıdan biri olarak oraya gittiğinizde, bir restorana gidip yemek yemenin turistler için daha mantıklı olacağını söylüyor. Bölgedeki insanlar sokak yemeklerine alışmış olduğu için onlara bir sorun yaşatmıyor.

Bu tavsiyenin arkasında yalnızca temizlik beklentisi değil, vücudun alışık olmadığı yiyeceklere verdiği tepki de var. Hindistan'a giden birçok gezgin, yeni bir mutfağa uyum sağlamaya çalışırken mide rahatsızlıkları yaşayabiliyor. Hatta bu durum seyahat çevrelerinde 'Delhi belly' adıyla bilinecek kadar yaygın. Sıcak servis edilen ve tam pişmiş yemekleri tercih etmek, çiğ salata ve buzlu içeceklerden uzak durmak ve şişe suyu kullanmak ise en sık verilen önlemler arasında yer alıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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