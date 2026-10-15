Konya'ya Gidenler İlk Kez Görünce Şaşırıyor: Yemek Sonrası Masaya Gelen Son Dokunuş
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Konya'da son zamanlarda viral hale gelen bir ikram sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Etli ekmeğinizi ya da fırın kebabınızı bitirdiğinizde masaya gelen o son dokunuş dillere düştü. Sofraya oturan herkese ikram edilen bu küçük detay, şehre dışarıdan gelenlerin dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de büyük merak uyandırdı. Peki Konya'da yemekten sonra masaya ne getiriliyor? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Sözcü
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Konya'da yemekten sonra masaya küçük bir ikram geliyor
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Standart ürünlerin yerini çapa tipi bir tasarım aldı 👇
Etli ekmekten fırın kebabına kadar her öğünün ardından geliyor
Masaya tek başına değil, Konya şekeri ve lokumla birlikte geliyor
Sosyal medyada "Konya usulü diş temizliği" diye paylaşılıyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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