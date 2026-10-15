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Konya'ya Gidenler İlk Kez Görünce Şaşırıyor: Yemek Sonrası Masaya Gelen Son Dokunuş

Konya'ya Gidenler İlk Kez Görünce Şaşırıyor: Yemek Sonrası Masaya Gelen Son Dokunuş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:13
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Konya'da son zamanlarda viral hale gelen bir ikram sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Etli ekmeğinizi ya da fırın kebabınızı bitirdiğinizde masaya gelen o son dokunuş dillere düştü. Sofraya oturan herkese ikram edilen bu küçük detay, şehre dışarıdan gelenlerin dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de büyük merak uyandırdı. Peki Konya'da yemekten sonra masaya ne getiriliyor? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü

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Konya'da yemekten sonra masaya küçük bir ikram geliyor

Konya'da yemekten sonra masaya küçük bir ikram geliyor

Konya'daki lokantaların ve pide fırınlarının masalarında son günlerde çok konuşulan özel bir detay var. Şehrin simgesi olan lezzetlerin ardından müşterilere küçük bir gereç sunuluyor.

Şehre ilk kez gelenler bunun ne olduğunu çözemiyor. Konyalılar içinse bu, her gün gördükleri sıradan bir şey. Bunu gösteren paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede ilgi topladı.

Standart ürünlerin yerini çapa tipi bir tasarım aldı 👇

Standart ürünlerin yerini çapa tipi bir tasarım aldı 👇

Konya'da düz ahşap ya da plastik standart kürdanların yerini özel bir tasarım almış. Bölge halkı ve esnaf buna 'çapa tipi' diyor. Bu plastik aparatın ucu geniş ve kavisli, tam bir çapa şeklinde. Et ağırlıklı ağır yemeklerin ardından kullanmak da standart kürdanlardan daha kolay.

Etli ekmekten fırın kebabına kadar her öğünün ardından geliyor

Etli ekmekten fırın kebabına kadar her öğünün ardından geliyor

Etli ekmek, bıçak arası ve fırın kebabı Konya mutfağının en yoğun lezzetleri arasında. Bu yemeklerin ardından çapa tipi kürdanı masaya getirmek artık bir gelenek olmuş.

Masaya tek başına değil, Konya şekeri ve lokumla birlikte geliyor

Masaya tek başına değil, Konya şekeri ve lokumla birlikte geliyor

Çapa tipi kürdan lokantalarda genellikle tek başına gelmiyor. Meşhur Konya şekeri, lokum ya da naneli ikramlıklarla birlikte özenli bir sunumla masaya bırakılıyor.

Sosyal medyada "Konya usulü diş temizliği" diye paylaşılıyor

Sosyal medyada "Konya usulü diş temizliği" diye paylaşılıyor

Bu uygulama sosyal medyada 'Konya usulü diş temizliği' başlıklarıyla paylaşıldı ve binlerce etkileşim aldı. Şehri ziyaret eden gurmeler ve yerli turistler yeni tip kürdan karşısında şaşırmaya devam ediyor.

Konyalıların sıradan bulduğu bu uygulama, şehre dışarıdan gelenlere Konya'nın mutfak kültürünü ve esnafın ince düşünceliliğini hatırlatıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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