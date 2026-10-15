Konya'ya Gidenler İlk Kez Görünce Şaşırıyor: Yemek Sonrası Masaya Gelen Son Dokunuş

Konya'daki lokantaların ve pide fırınlarının masalarında son günlerde çok konuşulan özel bir detay var. Şehrin simgesi olan lezzetlerin ardından müşterilere küçük bir gereç sunuluyor.

Şehre ilk kez gelenler bunun ne olduğunu çözemiyor. Konyalılar içinse bu, her gün gördükleri sıradan bir şey. Bunu gösteren paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede ilgi topladı.