article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Sebze ve Meyvelerin Günler Önce Çürümesini Önleyen Saklama Yöntemlerini Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Sebze ve Meyvelerin Günler Önce Çürümesini Önleyen Saklama Yöntemlerini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 16:55 Son Güncelleme: 17.10.2026 - 17:57

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alışverişten döndüğümüzde poşetlerdeki her şeyi alelacele buzdolabına yerleştirmek hepimizin yaptığı bir alışkanlık. Oysa sebze ve meyvelerin her biri farklı sıcaklık ve nem düzeyinde daha uzun ömürlü oluyor, yanlış yerde bekleyen ürünler de hem bütçemizi hem de mutfağımızı israfa sürükleyecek kadar çabuk bozulabiliyor.

Gastronomi içerikleri paylaşan Berke Polat, 'Mutfağındaki sebzelerin ve meyvelerin yarısını yanlış yerde saklıyorsun ve bu yüzden günler önce çürüyor.' diyerek hangi ürünün nerede saklanması gerektiğini tek tek sıraladı. Marketlerde domates ve soğanın neden buzdolabında tutulmadığını soran Polat, mutfaktaki ezberleri bozdu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki sebze ve meyveler nerede saklanmalı?

Peki sebze ve meyveler nerede saklanmalı?

1. Muz, elma, avokado ve armut yüksek miktarda etilen gazı salgılıyor. Bu gaz çevresindeki ürünlerin olgunlaşmasını hızlandırıyor, hatta çürütüyor. Bu yüzden bu meyveleri marul gibi etilene hassas ürünlerden ayrı tutmak gerekiyor.

2. Patates, soğan, sarımsak ve domates oda sıcaklığında, karanlık ve serin bir yerde saklanmalı. Buzdolabının soğuğu patatesteki nişastayı şekere çevirip tadını bozuyor, domates ise soğukta lezzetini ve dokusunu kaybediyor.

3. Marul, ıspanak ve roka gibi yeşil yapraklılar buzdolabında saklanabiliyor ancak nemli bir kağıt havluya sarılı halde durmaları gerekiyor.

4. Salatalık ve biber gibi soğuğa hassas sebzeler 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda zarar görebildiği için buzdolabının en ılık bölgesine konmalı.

5. Sarımsak ve soğan ise buzdolabına asla konmamalı. Buzdolabındaki nem bu ürünleri küflendirip filizlendiriyor.

Doğru saklama koşulları yalnızca ürünlerin tazeliğini değil lezzetini de koruyor. Böylece çöpe giden sebze ve meyve azaldıkça mutfaktaki israf da bütçemizdeki yükle birlikte hafifliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın