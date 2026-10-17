Bir İçerik Üreticisi Sebze ve Meyvelerin Günler Önce Çürümesini Önleyen Saklama Yöntemlerini Anlattı

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Alışverişten döndüğümüzde poşetlerdeki her şeyi alelacele buzdolabına yerleştirmek hepimizin yaptığı bir alışkanlık. Oysa sebze ve meyvelerin her biri farklı sıcaklık ve nem düzeyinde daha uzun ömürlü oluyor, yanlış yerde bekleyen ürünler de hem bütçemizi hem de mutfağımızı israfa sürükleyecek kadar çabuk bozulabiliyor.
Gastronomi içerikleri paylaşan Berke Polat, 'Mutfağındaki sebzelerin ve meyvelerin yarısını yanlış yerde saklıyorsun ve bu yüzden günler önce çürüyor.' diyerek hangi ürünün nerede saklanması gerektiğini tek tek sıraladı. Marketlerde domates ve soğanın neden buzdolabında tutulmadığını soran Polat, mutfaktaki ezberleri bozdu.
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Peki sebze ve meyveler nerede saklanmalı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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