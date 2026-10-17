Bir İçerik Üreticisi Sebze ve Meyvelerin Günler Önce Çürümesini Önleyen Saklama Yöntemlerini Anlattı

1. Muz, elma, avokado ve armut yüksek miktarda etilen gazı salgılıyor. Bu gaz çevresindeki ürünlerin olgunlaşmasını hızlandırıyor, hatta çürütüyor. Bu yüzden bu meyveleri marul gibi etilene hassas ürünlerden ayrı tutmak gerekiyor.

2. Patates, soğan, sarımsak ve domates oda sıcaklığında, karanlık ve serin bir yerde saklanmalı. Buzdolabının soğuğu patatesteki nişastayı şekere çevirip tadını bozuyor, domates ise soğukta lezzetini ve dokusunu kaybediyor.

3. Marul, ıspanak ve roka gibi yeşil yapraklılar buzdolabında saklanabiliyor ancak nemli bir kağıt havluya sarılı halde durmaları gerekiyor.

4. Salatalık ve biber gibi soğuğa hassas sebzeler 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda zarar görebildiği için buzdolabının en ılık bölgesine konmalı.

5. Sarımsak ve soğan ise buzdolabına asla konmamalı. Buzdolabındaki nem bu ürünleri küflendirip filizlendiriyor.

Doğru saklama koşulları yalnızca ürünlerin tazeliğini değil lezzetini de koruyor. Böylece çöpe giden sebze ve meyve azaldıkça mutfaktaki israf da bütçemizdeki yükle birlikte hafifliyor.