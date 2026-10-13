Bir Arıcı Baldız Baldan Tatlıdır Sözünün Doğrusunu Göstererek Anlattı

Deyimler ve atasözleri dilimizin en önemli parçalarıdır. Fakat bazen atasözleri ve deyimler günümüze gelirken bazı değişimlere hatta bazı yanlış anlaşılmalara uğrayabiliyor. Türkçede 'baldız' ile 'bal' arasındaki ses benzerliği, yıllardır espri konusu. Son derece rahatsız edici olan bu atasözünün doğrusu ise bambaşka.

'balmum atölyesi' isimli kullanıcı, 'Baldız baldan tatlıdır' sözünde 'baldızla' karıştırılan ve asıl baldan tatlı olan nesneyi gösterdi. Videodan sonra taşlar tamamen yerine oturdu.

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