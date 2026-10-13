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Bir Arıcı Baldız Baldan Tatlıdır Sözünün Doğrusunu Göstererek Anlattı

Bir Arıcı Baldız Baldan Tatlıdır Sözünün Doğrusunu Göstererek Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 23:26

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Deyimler ve atasözleri dilimizin en önemli parçalarıdır. Fakat bazen atasözleri ve deyimler günümüze gelirken bazı değişimlere hatta bazı yanlış anlaşılmalara uğrayabiliyor. Türkçede 'baldız' ile 'bal' arasındaki ses benzerliği, yıllardır espri konusu. Son derece rahatsız edici olan bu atasözünün doğrusu ise bambaşka.

'balmum atölyesi' isimli kullanıcı, 'Baldız baldan tatlıdır' sözünde 'baldızla' karıştırılan ve asıl baldan tatlı olan nesneyi gösterdi. Videodan sonra taşlar tamamen yerine oturdu.

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"Daldız"ın gerçekten baldan tatlı olmasının bir sebebi var.

"Daldız"ın gerçekten baldan tatlı olmasının bir sebebi var.

Arılar, olgunlaşan balın bulunduğu petek gözlerinin üzerini ince bir balmumu tabakasıyla kapatır. Arıcılar bu tabakaya sır adını veriyor. Sır, balı nemden ve dış etkilerden koruyan bir kapak görevi görüyor. Hasat sırasında balın süzülebilmesi için önce bu kapakların alınması gerekiyor. Daldız adı verilen çatal ya da kürek biçimli alet de tam bu iş için kullanılıyor. Petek yüzeyinde gezdirilen daldız, sırları kazıyarak balın gözlerden daha rahat süzülmesini sağlıyor. Sırların üzerinde kalan bal da bu sırada alete ve kapaklara karışıyor. Bu yüzden sır balının daha lezzetli olduğu söyleniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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