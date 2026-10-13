Bir Arıcı Baldız Baldan Tatlıdır Sözünün Doğrusunu Göstererek Anlattı

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Deyimler ve atasözleri dilimizin en önemli parçalarıdır. Fakat bazen atasözleri ve deyimler günümüze gelirken bazı değişimlere hatta bazı yanlış anlaşılmalara uğrayabiliyor. Türkçede 'baldız' ile 'bal' arasındaki ses benzerliği, yıllardır espri konusu. Son derece rahatsız edici olan bu atasözünün doğrusu ise bambaşka.
'balmum atölyesi' isimli kullanıcı, 'Baldız baldan tatlıdır' sözünde 'baldızla' karıştırılan ve asıl baldan tatlı olan nesneyi gösterdi. Videodan sonra taşlar tamamen yerine oturdu.
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"Daldız"ın gerçekten baldan tatlı olmasının bir sebebi var.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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