Fatsa'da Yaşayan Bir Kadın Balkonunu Saran Kokarcalarla Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Sonbaharla birlikte havaların soğumaya başlaması, Karadeniz'de yaşayanlar için bildik bir misafirin yeniden kapıyı çalması anlamına geliyor. Kokarcalar, kışı geçirebilecekleri sıcak bir köşe aradıklarından balkonlara, pencere kenarlarına ve evlerin duvarlarına akın ediyor. Siz de sosyal medyada kokarcalarla mücadele eden insanların videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan bir kadın da balkonunu dolduran böceklerle verdiği mücadeleyi 'Ordu'da sabah rutini' notuyla paylaştı. Ortaya çıkan manzara izleyenleri şaşkına çevirdi.
Kahverengi kokarca, Türkiye'de ilk kez 2017 yılında görüldü.
Peki kokarca böceğinden nasıl kurtulunur?
1. Böceği elinizle ezmeyin. Ezildiğinde yoğun bir koku yayıyor, hassas ciltlerde ise alerjik reaksiyona yol açabiliyor.
2. Balkondaki ve evdeki böcekleri tek tek toplayıp sabunlu su dolu bir kaba atın. Uzmanlar bu yöntemi öneriyor.
3. Çok sayıda böcek varsa elektrik süpürgesi kullanabilirsiniz. Ardından süpürge torbasını ya da haznesini hemen kapatıp atmak, böceklerin geri çıkmasını önlüyor.
4. Dış duvardaki çatlakları ve boşlukları kapatın. Böcek, kışı geçireceği korunaklı yerleri bu aralıklarda arıyor.
5. Pencerelere ve kapılara ince gözenekli sinek teli takın. Bu sayede böcekler eve hiç girmeden engelleniyor.
6. Kendi başınıza kimyasal ilaç kullanmaktan kaçının. Yoğun bir istila varsa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmak daha güvenli.
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