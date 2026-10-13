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Fatsa'da Yaşayan Bir Kadın Balkonunu Saran Kokarcalarla Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Fatsa'da Yaşayan Bir Kadın Balkonunu Saran Kokarcalarla Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 20:25

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Sonbaharla birlikte havaların soğumaya başlaması, Karadeniz'de yaşayanlar için bildik bir misafirin yeniden kapıyı çalması anlamına geliyor. Kokarcalar, kışı geçirebilecekleri sıcak bir köşe aradıklarından balkonlara, pencere kenarlarına ve evlerin duvarlarına akın ediyor. Siz de sosyal medyada kokarcalarla mücadele eden insanların videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan bir kadın da balkonunu dolduran böceklerle verdiği mücadeleyi 'Ordu'da sabah rutini' notuyla paylaştı. Ortaya çıkan manzara izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Kahverengi kokarca, Türkiye'de ilk kez 2017 yılında görüldü.

Kahverengi kokarca, Türkiye'de ilk kez 2017 yılında görüldü.

Özellikle fındık, meyve ve sebzelere zarar veren böcek, Doğu Karadeniz'de tarım açısından ciddi bir sorun haline geldi. Soğuğa dayanıklı olmadığı için sonbaharda kışı geçirebileceği sıcak ve korunaklı yerlere yöneliyor. Bu yüzden duvar aralarına, çatılara, pencere kenarlarına ve balkonlara giriyor.

Uzmanlara göre böcek insanları ısırmıyor, hastalık bulaştırmıyor ve evcil hayvanlara zarar vermiyor. Ancak ezildiğinde keskin bir koku yayıyor. Sağlık Bakanlığı da hassas ciltli kişilerin böceği elle ezmesinin alerjik reaksiyona yol açabileceği konusunda uyarıyor. Evlere girişi azaltmak için dış duvardaki çatlakların kapatılması ve pencerelere ince sinek teli takılması öneriliyor.

Peki kokarca böceğinden nasıl kurtulunur?

1. Böceği elinizle ezmeyin. Ezildiğinde yoğun bir koku yayıyor, hassas ciltlerde ise alerjik reaksiyona yol açabiliyor.

2. Balkondaki ve evdeki böcekleri tek tek toplayıp sabunlu su dolu bir kaba atın. Uzmanlar bu yöntemi öneriyor.

3. Çok sayıda böcek varsa elektrik süpürgesi kullanabilirsiniz. Ardından süpürge torbasını ya da haznesini hemen kapatıp atmak, böceklerin geri çıkmasını önlüyor.

4. Dış duvardaki çatlakları ve boşlukları kapatın. Böcek, kışı geçireceği korunaklı yerleri bu aralıklarda arıyor.

5. Pencerelere ve kapılara ince gözenekli sinek teli takın. Bu sayede böcekler eve hiç girmeden engelleniyor.

6. Kendi başınıza kimyasal ilaç kullanmaktan kaçının. Yoğun bir istila varsa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmak daha güvenli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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