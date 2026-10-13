Fatsa'da Yaşayan Bir Kadın Balkonunu Saran Kokarcalarla Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Özellikle fındık, meyve ve sebzelere zarar veren böcek, Doğu Karadeniz'de tarım açısından ciddi bir sorun haline geldi. Soğuğa dayanıklı olmadığı için sonbaharda kışı geçirebileceği sıcak ve korunaklı yerlere yöneliyor. Bu yüzden duvar aralarına, çatılara, pencere kenarlarına ve balkonlara giriyor.

Uzmanlara göre böcek insanları ısırmıyor, hastalık bulaştırmıyor ve evcil hayvanlara zarar vermiyor. Ancak ezildiğinde keskin bir koku yayıyor. Sağlık Bakanlığı da hassas ciltli kişilerin böceği elle ezmesinin alerjik reaksiyona yol açabileceği konusunda uyarıyor. Evlere girişi azaltmak için dış duvardaki çatlakların kapatılması ve pencerelere ince sinek teli takılması öneriliyor.