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Ayazağa'da Sel Suları Çekildikten Sonra Ortaya Çıkan Görüntü Paylaşıldı

Ayazağa'da Sel Suları Çekildikten Sonra Ortaya Çıkan Görüntü Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 13:44

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Ekim ayının ortasında İstanbul'da etkili olan sağanak, şehrin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yer yer 272 kilogram yağışın düştüğü, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ifadesiyle 1942'den bu yana kaydedilen en yüksek miktar olan yağış, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde ağır hasara yol açtı. Sel sularının çekilmesinin ardından ortaya çıkan manzara ise yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sarıyer'in Ayazağa bölgesinde çekilen görüntülerde, geriye çamurla kaplı yollar ve hurda yığınına dönmüş araçlar görüldü. Dere kenarındaki mavi korkulukların yerinden söküldüğü, esnafın dükkanlarının önünde ise ezilen masaların, devrilen eşyaların ve çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Bölgede çalışmalar başladı.

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Dere yatağındaki yapılar yıkılıyor.

Dere yatağındaki yapılar yıkılıyor.

Ayazağa'da sel sonrası başlayan hasar tespit çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Vali Davut Gül'ün açıklamasına göre dere yatağında bulunan, depreme dayanıksız, tapusuz ve ruhsatsız yapılardan 19 dükkan ve 2 konut yıkılacak. Bölgedeki bir Kur'an kursu ile stadyum ve tribünler de aynı kapsamda yıkılacak. Yıkımlar, İSKİ'nin 17 kilometrelik dere hattında yürüttüğü ıslah projesinin önündeki engelleri kaldırmak için yapılıyor.

Bölgede ayrıca bir kentsel dönüşüm ofisi kuruldu. Vatandaşlar binalarını kendi imkanlarıyla, müteahhit aracılığıyla ya da TOKİ ile yenileyebilecek. Stadyumun yerine ise gençlerin spor yapabileceği yeni bir alan yapılacak. Hasar gören esnafa Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın duyurduğu 80 milyon TL destek sağlanacak. Yetkililer ayrıca risk taşıyan bölgelerin boşaltılmasını ve istinat duvarlarından uzak durulmasını istedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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