Ayazağa'da Sel Suları Çekildikten Sonra Ortaya Çıkan Görüntü Paylaşıldı

Ekim ayının ortasında İstanbul'da etkili olan sağanak, şehrin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yer yer 272 kilogram yağışın düştüğü, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ifadesiyle 1942'den bu yana kaydedilen en yüksek miktar olan yağış, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde ağır hasara yol açtı. Sel sularının çekilmesinin ardından ortaya çıkan manzara ise yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sarıyer'in Ayazağa bölgesinde çekilen görüntülerde, geriye çamurla kaplı yollar ve hurda yığınına dönmüş araçlar görüldü. Dere kenarındaki mavi korkulukların yerinden söküldüğü, esnafın dükkanlarının önünde ise ezilen masaların, devrilen eşyaların ve çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Bölgede çalışmalar başladı.

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