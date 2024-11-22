Kedi Fobisini Yenmek İçin Terapi Gören Adamın Bir Kediyle İlk Teması Kalpleri Isıttı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCKBd6...
Dünyada belki adını bile duymadığımız sayısız fobi var. Bu korkuların varlığı, günlük yaşantıyı ciddi anlamda zorlaştırabiliyor. İnsanların hayatını karmaşık hale getiren bu durum, bazen basit bir korku olarak görülse de, aslında çok daha büyük bir etkiye sahip. Fobiler, hayatın her anında bizi etkileyebilir ve yaşam kalitemizi düşürebilir. Bu nedenle, fobilerin üzerine gitmek ve onları anlamak, hayatımızı daha kolay hale getirebilir. Ancak bu, kolay bir süreç olmayabilir ve profesyonel yardım gerektirebilir. Bu korkularla başa çıkmak, hayatımızı daha yaşanabilir hale getirecektir.
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Bir adam kedi fobisini yenmek için terapi gördü.
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Terapinin ardından bir kediye ilk kez dokunduğu anlar kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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