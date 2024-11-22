onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kedi Fobisini Yenmek İçin Terapi Gören Adamın Bir Kediyle İlk Teması Kalpleri Isıttı

Kedi Fobisini Yenmek İçin Terapi Gören Adamın Bir Kediyle İlk Teması Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2024 - 23:40

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Dünyada belki adını bile duymadığımız sayısız fobi var. Bu korkuların varlığı, günlük yaşantıyı ciddi anlamda zorlaştırabiliyor. İnsanların hayatını karmaşık hale getiren bu durum, bazen basit bir korku olarak görülse de, aslında çok daha büyük bir etkiye sahip. Fobiler, hayatın her anında bizi etkileyebilir ve yaşam kalitemizi düşürebilir. Bu nedenle, fobilerin üzerine gitmek ve onları anlamak, hayatımızı daha kolay hale getirebilir. Ancak bu, kolay bir süreç olmayabilir ve profesyonel yardım gerektirebilir. Bu korkularla başa çıkmak, hayatımızı daha yaşanabilir hale getirecektir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCKBd6...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir adam kedi fobisini yenmek için terapi gördü.

Bir adam kedi fobisini yenmek için terapi gördü.

Terapinin ardından bir kediye ilk kez dokunduğu anlar kalpleri ısıttı.

Terapinin ardından bir kediye ilk kez dokunduğu anlar kalpleri ısıttı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın