Babasının Yaptığı Araç Sayesinde Okula Patili Dostuyla Giden Minik Kızın Kalpleri Isıtan Yolculuğu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Köpekler, insanların en yakın dostları olarak bilinir. Bu sadık canlılar, hayatımıza neşe ve enerji katmanın yanı sıra, bizlere karşılıksız sevgi de sunar. Özellikle çocukların köpeklerle birlikte büyümesi, onların sosyal ve duygusal gelişimine büyük katkı sağlar. Bu eşsiz dostluk, çocukların empati yeteneğini geliştirirken, aynı zamanda sorumluluk bilincini de pekiştirir. Bu nedenle, bir köpeğin varlığı, çocukların hayatında olumlu bir etki yaratır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir baba, kızı okula patili dostuyla gidip gelebilsin diye basit bir araç tasarladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birlikte okula gidip gelen ikilinin sevimli anları izleyenlerin kalplerini ısıttı.
İşte o tasarım;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın