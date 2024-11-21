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Babasının Yaptığı Araç Sayesinde Okula Patili Dostuyla Giden Minik Kızın Kalpleri Isıtan Yolculuğu

Babasının Yaptığı Araç Sayesinde Okula Patili Dostuyla Giden Minik Kızın Kalpleri Isıtan Yolculuğu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.11.2024 - 14:06

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Köpekler, insanların en yakın dostları olarak bilinir. Bu sadık canlılar, hayatımıza neşe ve enerji katmanın yanı sıra, bizlere karşılıksız sevgi de sunar. Özellikle çocukların köpeklerle birlikte büyümesi, onların sosyal ve duygusal gelişimine büyük katkı sağlar. Bu eşsiz dostluk, çocukların empati yeteneğini geliştirirken, aynı zamanda sorumluluk bilincini de pekiştirir. Bu nedenle, bir köpeğin varlığı, çocukların hayatında olumlu bir etki yaratır.

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Bir baba, kızı okula patili dostuyla gidip gelebilsin diye basit bir araç tasarladı.

Bir baba, kızı okula patili dostuyla gidip gelebilsin diye basit bir araç tasarladı.

Birlikte okula gidip gelen ikilinin sevimli anları izleyenlerin kalplerini ısıttı.

Birlikte okula gidip gelen ikilinin sevimli anları izleyenlerin kalplerini ısıttı.

İşte o tasarım;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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