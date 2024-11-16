onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Binici Antrenman Sırasında Atıyla Yaşadığı Yürekleri Ağza Getiren Kazayı Paylaştı

Bir Binici Antrenman Sırasında Atıyla Yaşadığı Yürekleri Ağza Getiren Kazayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2024 - 23:48

İçerik Devam Ediyor

Binicilik, kendine has özellikleri ve benzersiz bir deneyim sunmasıyla diğerlerinden çok farklı bir spor dalıdır. Binicilik, insanın ve atın mükemmel bir uyum içinde hareket etmesini gerektirir. Bu spor, insanın vücut kontrolünü, dikkatini ve koordinasyonunu artırırken, aynı zamanda atın gücü, hızı ve zarafeti ile birleşerek heyecan verici bir deneyim sunar. Binicilik, doğayla iç içe olmayı ve hayvanlarla empati kurmayı sağlar. Elbette kendi içinde pek çok risk de barındırır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Binici Halie Sandstrom antrenman sırasında atıyla yaşadığı korkutan kazayı paylaştı.

Binici Halie Sandstrom antrenman sırasında atıyla yaşadığı korkutan kazayı paylaştı.

Düştükten sonra kolu atın altında kalan kadının o anları izlerken bile yürekleri ağza getirdi.

Düştükten sonra kolu atın altında kalan kadının o anları izlerken bile yürekleri ağza getirdi.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın