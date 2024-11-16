Bir Binici Antrenman Sırasında Atıyla Yaşadığı Yürekleri Ağza Getiren Kazayı Paylaştı

Binicilik, kendine has özellikleri ve benzersiz bir deneyim sunmasıyla diğerlerinden çok farklı bir spor dalıdır. Binicilik, insanın ve atın mükemmel bir uyum içinde hareket etmesini gerektirir. Bu spor, insanın vücut kontrolünü, dikkatini ve koordinasyonunu artırırken, aynı zamanda atın gücü, hızı ve zarafeti ile birleşerek heyecan verici bir deneyim sunar. Binicilik, doğayla iç içe olmayı ve hayvanlarla empati kurmayı sağlar. Elbette kendi içinde pek çok risk de barındırır.
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Binici Halie Sandstrom antrenman sırasında atıyla yaşadığı korkutan kazayı paylaştı.
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Düştükten sonra kolu atın altında kalan kadının o anları izlerken bile yürekleri ağza getirdi.
İşte o anlar;
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