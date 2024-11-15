Bir Anne Kızına Düğününde Zemzem Suyu Yerine Kolonya Verince Gelin Zor Anlar Yaşadı

Düğünler, gelin ve damat için hayatlarının en önemli ve heyecan dolu dönemlerinden biri. Bu özel günün her detayının mükemmel olması için ellerinden geleni yaparlar. Bu heyecan sadece gelin ve damadı değil, aynı zamanda ailelerini de sarıyor elbette. Herkesin ortak amacı, bu unutulmaz günün kusursuz bir şekilde yaşanması ve ömür boyu sürecek güzel anıların oluşturulması. Fakat tabii ki işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor ve beklenmedik durumlarla karşılaşılabiliyor.