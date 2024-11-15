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Bir Anne Kızına Düğününde Zemzem Suyu Yerine Kolonya Verince Gelin Zor Anlar Yaşadı

Bir Anne Kızına Düğününde Zemzem Suyu Yerine Kolonya Verince Gelin Zor Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 19:53

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Düğünler, gelin ve damat için hayatlarının en önemli ve heyecan dolu dönemlerinden biri. Bu özel günün her detayının mükemmel olması için ellerinden geleni yaparlar. Bu heyecan sadece gelin ve damadı değil, aynı zamanda ailelerini de sarıyor elbette. Herkesin ortak amacı, bu unutulmaz günün kusursuz bir şekilde yaşanması ve ömür boyu sürecek güzel anıların oluşturulması. Fakat tabii ki işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor ve beklenmedik durumlarla karşılaşılabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@a1eynagns/vid...
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Bir anne, kızına düğününde zemzem suyu içirmek isterken yanlışlıkla kolonya verdi.

Bir anne, kızına düğününde zemzem suyu içirmek isterken yanlışlıkla kolonya verdi.

Durumu farkeden gelin çok acı çekse de durumu idare etmeye çalıştı.

Durumu farkeden gelin çok acı çekse de durumu idare etmeye çalıştı.

İşte o anlar;

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