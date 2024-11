Nikah Masası Kırıldı, Çatı Uçtu: Bir Düğünde Peş Peşe Yaşanan Felaketler "Bu İşaret Değil de Ne?" Dedirtti

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarının en önemli ve heyecan dolu günlerinden biri. Her biri bu özel günlerinde her şeyin mükemmel olmasını arzu eder. Düğünde yaşanabilecek en küçük bir aksilik bile onların morallerini derinden etkileyebilir. Bu nedenle, düğünlerin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi ve gelin ile damadın bu özel günlerini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için her detayın özenle planlanması gerekir. Fakat elbette işler her zaman planladıkları gibi gitmez.