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Nikah Masası Kırıldı, Çatı Uçtu: Bir Düğünde Peş Peşe Yaşanan Felaketler "Bu İşaret Değil de Ne?" Dedirtti

Nikah Masası Kırıldı, Çatı Uçtu: Bir Düğünde Peş Peşe Yaşanan Felaketler "Bu İşaret Değil de Ne?" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 15:17

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Düğünler, gelin ve damadın hayatlarının en önemli ve heyecan dolu günlerinden biri. Her biri bu özel günlerinde her şeyin mükemmel olmasını arzu eder. Düğünde yaşanabilecek en küçük bir aksilik bile onların morallerini derinden etkileyebilir. Bu nedenle, düğünlerin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi ve gelin ile damadın bu özel günlerini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için her detayın özenle planlanması gerekir. Fakat elbette işler her zaman planladıkları gibi gitmez.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_N6v-...
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Peş peşe felaketlerin yaşandığı korku filmi gibi bir düğünün görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Peş peşe felaketlerin yaşandığı korku filmi gibi bir düğünün görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Çatının uçmasından nikah masasının kırılmasına kadar birçok aksiliğin yaşandığı o düğüne "Bu işaret değil de ne?" yorumları yapıldı.

Çatının uçmasından nikah masasının kırılmasına kadar birçok aksiliğin yaşandığı o düğüne "Bu işaret değil de ne?" yorumları yapıldı.

İşte o düğün;

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