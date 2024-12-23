Osmanlı Tarihi İlkler Testinde 12/15 Yapmak Çok Zor!
Osmanlı Tarihi İlkler Testinde 12/15 Yapmak Çok Zor!
Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin ve çeşitli tarihine dair bir testle karşınızdayız. Bu test, Osmanlı tarihindeki 'ilk'lerle ilgili bilgilerinizi ölçmeye hazır. Ancak uyarıyoruz, bu testin zorluk seviyesi oldukça yüksek. 15 soruluk bu testte 12 ve üzeri doğru yanıt vermek gerçekten zorlu bir başarı olacak.
Osmanlı Tarihi İlkler Testinde 12/15 Yapmak Çok Zor!
Haydiiii!
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1. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti hangi şehirdir?
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2. Osmanlı'da ilk defa matbaanın kullanılmasına izin veren padişah kimdir?
3. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?
4. Osmanlı'da ilk deniz zaferini kazanan Osmanlı amirali kimdir?
5. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk sultanlık unvanını kullanan padişah kimdir?
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6. Osmanlı'nın aldığı ilk büyük yenilgi hangisidir?
7. Osmanlı Devleti ilk defa hangi antlaşma ile Avrupa Devleti sayılmıştır?
8. İlk yurt dışı seyahatine çıkan Osmanlı Padişahı kimdir?
9. Osmanlı Devleti'nde ilk kez padişahın el yazısı olarak "tuğra" adı verilen imzayı kullanan padişah kimdir?
10. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk ordu nedir?
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11. Osmanlıdan ayrılmak için ilk isyan eden millet hangisidir?
12. Avrupa'ya ilk defa öğrenim için öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde olmuştur?
13. Osmanlıda ilk resim sergisini açan ressam kimdir?
14. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası nedir?
15. Osmanlı'da en uzun süre tahtta kalan padişah kimdir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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