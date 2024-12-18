Seçtiğin Görsel Senin Narsistik Özelliğini Ortaya Çıkaracak!
Seçtiğin Görsel Senin Narsistik Özelliğini Ortaya Çıkaracak!
Kendine hayranlık duygusu, kendini beğenmişlik ve benzeri özellikler genellikle narsistik kişiliklerde görülür. Peki ya siz narsistik bir kişilik yapısına sahip misin? Seçimlerin, bilinçaltınızda yatan narsistik kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor.
Seçtiğin Görsel Senin Narsistik Özelliğini Ortaya Çıkaracak!
Haydi!
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Bir görsel seçer misin?
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Empati eksikliği
Manipülasyon
Kendine hayranlık
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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