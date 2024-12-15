Hangi Psikolojik Kişilik Bozukluğu Sana Daha Yakın?
Hangi Psikolojik Kişilik Bozukluğu Sana Daha Yakın?
Her ne kadar psikolojik bozukluklar hakkında konuşmak biraz ürkütücü gelse de, aslında bu konuya biraz daha açık bir zihinle yaklaşmamız gerekiyor. Unutmayın, kendimizi daha iyi tanımak ve anlamak, daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmemize yardımcı olabilir.
Hangi psikolojik kişilik bozukluğu sana daha yakın?
Haydiii!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir hata yaptığında nasıl hissedersin?
4. Birine zarar vermek gerektiğinde nasıl bir yaklaşım izlersin?
5. İlişkilerinde güven duygusu ne kadar önemlidir?
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6. Yalnızlık hissiyle nasıl başa çıkarsın?
7. Günlük hayatta duygu ve düşüncelerini nasıl kontrol edersin?
8. Son olarak kendini başkalarıyla kıyaslar mısın?
Borderline Kişilik Bozukluğu
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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