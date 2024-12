Hangi psikolojik kişilik bozukluğu sana daha yakın?

Sen Borderline Kişilik Bozukluğu'na (BKB) yakınsın, yani duygusal dalgalanmalara, iniş çıkışlara daha yatkın bir birey olabilirsin. Duygusal dengeyi sağlamak zaman zaman zorlayıcı olabilir, çünkü hislerin çok hızlı değişir. Bir anda kendini yükseklerde, umutlu ve coşkulu hissedebilirsin, ancak bir sonraki an her şey kararmış gibi gelebilir. Bu dalgalanma, bazen seni neyin iyi hissettirdiğini ve neyin seni incittiğini anlamakta zorlaştırır. Kendini bir an çok güçlü ve sevilen, ertesi an ise yalnız, terkedilmiş veya tamamen çaresiz hissedebilirsin. Duygusal durumlarındaki bu belirsizlik, ilişkilerde de kendini gösterir. İnsanlarla bağ kurmak, çoğu zaman karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Bir yanda derin bir bağ kurma isteği, güven duygusuna duyulan açlık varken, diğer yanda bu bağların kırılmasından korkma, kaybetme korkusu da vardır.