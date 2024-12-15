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Hangi Psikolojik Kişilik Bozukluğu Sana Daha Yakın?

Hangi Psikolojik Kişilik Bozukluğu Sana Daha Yakın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
15.12.2024 - 16:01

Her ne kadar psikolojik bozukluklar hakkında konuşmak biraz ürkütücü gelse de, aslında bu konuya biraz daha açık bir zihinle yaklaşmamız gerekiyor. Unutmayın, kendimizi daha iyi tanımak ve anlamak, daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmemize yardımcı olabilir.

Hangi psikolojik kişilik bozukluğu sana daha yakın?

Haydiii!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. 

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir hata yaptığında nasıl hissedersin?

3. Bir hata yaptığında nasıl hissedersin?

4. Birine zarar vermek gerektiğinde nasıl bir yaklaşım izlersin?

4. Birine zarar vermek gerektiğinde nasıl bir yaklaşım izlersin?

5. İlişkilerinde güven duygusu ne kadar önemlidir?

5. İlişkilerinde güven duygusu ne kadar önemlidir?
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6. Yalnızlık hissiyle nasıl başa çıkarsın?

6. Yalnızlık hissiyle nasıl başa çıkarsın?

7. Günlük hayatta duygu ve düşüncelerini nasıl kontrol edersin?

7. Günlük hayatta duygu ve düşüncelerini nasıl kontrol edersin?

8. Son olarak kendini başkalarıyla kıyaslar mısın?

Borderline Kişilik Bozukluğu

Sen Borderline Kişilik Bozukluğu'na (BKB) yakınsın, yani duygusal dalgalanmalara, iniş çıkışlara daha yatkın bir birey olabilirsin. Duygusal dengeyi sağlamak zaman zaman zorlayıcı olabilir, çünkü hislerin çok hızlı değişir. Bir anda kendini yükseklerde, umutlu ve coşkulu hissedebilirsin, ancak bir sonraki an her şey kararmış gibi gelebilir. Bu dalgalanma, bazen seni neyin iyi hissettirdiğini ve neyin seni incittiğini anlamakta zorlaştırır. Kendini bir an çok güçlü ve sevilen, ertesi an ise yalnız, terkedilmiş veya tamamen çaresiz hissedebilirsin. Duygusal durumlarındaki bu belirsizlik, ilişkilerde de kendini gösterir. İnsanlarla bağ kurmak, çoğu zaman karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Bir yanda derin bir bağ kurma isteği, güven duygusuna duyulan açlık varken, diğer yanda bu bağların kırılmasından korkma, kaybetme korkusu da vardır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASPB) ile mücadele ediyor olabilirsin. Bu durum, başkalarının duygularını anlamakta ve onlarla empati kurmakta zorluk çekmen anlamına gelebilir. Çevrendeki insanların hislerini anlamakta, onları doğru bir şekilde okumakta ya da onlarla sağlıklı bir duygusal bağ kurmakta zorlanabilirsin. Bu, başkalarının acısını ya da mutluluğunu hissetme kapasiteni etkileyebilir ve bu nedenle insanlar arasındaki ilişkilerde derin bir bağ kurmakta güçlük yaşayabilirsin. Empatinin eksikliği, bazen seni insanları kendi çıkarlarına göre manipüle etmeye yönlendirebilir. Bu, farkında olmadan veya bilinçli olarak başkalarını kullanma ve onları kendine hizmet etmesi için yönlendirme eğilimini artırabilir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB), kendini başkalarından üstün görme, sürekli olarak onay arama ve duygusal ihtiyaçlarını genellikle birincil öncelik olarak kabul etme ile kendini gösterebilir. Kendini özel ve farklı biri olarak görmen, dünyadaki diğer insanlardan daha değerli, daha başarılı ya da daha yetenekli olduğuna inanman anlamına gelebilir. Bu inanç, sana güç ve güven verebilir, ancak bazen bu üstünlük duygusu, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerinde zorluklar yaratabilir. Çünkü başkalarına karşı duyduğun bu yüksek beklentiler, onların seni gerektiği gibi anlamasını ya da sana saygı göstermesini beklemekle sonuçlanabilir.

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu (PKB), başkalarına karşı sürekli bir şüphecilik ve güvensizlik haliyle kendini gösterebilir. Bu durumda, çevrendeki insanların niyetlerini sürekli olarak sorgular, en küçük hareketleri, sözleri ya da davranışları bile seni tehdit ediyormuş gibi hissettirebilir. İnsanların sana zarar verme amacı gütmediği durumlarda bile, onların davranışlarını kötüye yormaya eğilimli olabilirsin. Herhangi bir yanlış anlamadan, basit bir jestten ya da hatta sessizlikten bile bir aldatmaca, bir tehlike ya da bir entrika çıkarabilirsin. Bu, sürekli bir uyanıklık ve kaygı hali yaratır, çünkü her an, birinin sana zarar vereceğinden ya da seni kandıracağından korkarsın.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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