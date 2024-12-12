Evet/hayır testine göre bir travmaya sahip misin?

Sen bir travmaya sahipsin, ve belki de bunu tam olarak fark etmiyorsun. Geçmişte yaşadığın olaylar, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde seni derinden etkilemiş. Bazen, normal bir gün gibi hissettiğin anlarda bile, içindeki bu travmanın yankılarını hissediyorsun. Belki bir şey seni tetikliyor ve aniden geçmişin acıları yüzeye çıkıyor, seni saran bir korku ya da hüzün dalgası ile karşılaşıyorsun. Her şeyin normal olduğu, ama aslında normal olmayan bir durumdasın. İçsel çatışmaların, kendine duyduğun güvensizlik, belki de başkalarına karşı hissettiğin mesafe, bunların hepsi travmanın izleri. Belki bu izler, zamanla daha derinleşti, belki de dışarıdan kimse fark etmiyor ama senin içinde bir yerlerde hâlâ o acıyı taşıyorsun. Bu travma, sadece geçmişin bir yansıması değil; günlük yaşamını, ilişkilerini ve kendine dair algını da etkiliyor. Ve belki de gerçek şu ki, sen bu travmanın farkında olmasan bile, o seni sürekli bir şekilde yönlendiriyor, kontrol ediyor ve şekillendiriyor.