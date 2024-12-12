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Evet/Hayır Testine Göre Bir Travmaya Sahip misin?

Evet/Hayır Testine Göre Bir Travmaya Sahip misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.12.2024 - 15:01

Hayatın karmaşası ve hızı içerisinde, zaman zaman başımıza gelen olayların bizi ne kadar etkilediğini fark edemeyebiliriz. Ancak bazı deneyimler, yüzeyin altında derin izler bırakır ve bu izler, bir travmanın belirtisi olabilir. Peki, siz acaba farkında olmadan bir travma yaşadınız mı? Bu test, belki de hayatınızı değiştirebilecek bir farkındalık yaratabilir. Kendinizi daha iyi anlamak, yaşadığınız duygusal sarsıntıları tanımak ve belki de uzun süredir aradığınız huzuru bulmak için bir fırsat sunabilir.

Evet/hayır testine göre bir travmaya sahip misin?

Haydiii!

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1. Bir olay hakkında düşündüğünde, o anki korku veya endişe hala seni etkiliyor mu?

2. Geçmişte yaşadığın bir olayı sık sık tekrar yaşar gibi hissediyor musun?

3. Yaşadığın olayı başkalarına anlatmakta zorlanıyor musun?

4. Olayla ilgili görsel veya sesli hatıralar seni rahatsız ediyor mu?

5. Geçmişte yaşadığın olayla ilgili kabus veya korkulu rüyalar görüyor musun?

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6. Sosyal ilişkilerde zorlanıyor ve kendini izole hissediyor musun?

7. Çocukluk anılarını güzel mi hatırlıyorsun?

8. Bazen nedensizce aşırı tepkiler verdiğin oluyor mu?

9. Bazı eşyalarla derin bağlar kurup onları atmakta zorlanıyor musun?

10. Son olarak genellikle ayrılıkların kötü mü?

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Sen bir travmaya sahipsin!

Sen bir travmaya sahipsin, ve belki de bunu tam olarak fark etmiyorsun. Geçmişte yaşadığın olaylar, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde seni derinden etkilemiş. Bazen, normal bir gün gibi hissettiğin anlarda bile, içindeki bu travmanın yankılarını hissediyorsun. Belki bir şey seni tetikliyor ve aniden geçmişin acıları yüzeye çıkıyor, seni saran bir korku ya da hüzün dalgası ile karşılaşıyorsun. Her şeyin normal olduğu, ama aslında normal olmayan bir durumdasın. İçsel çatışmaların, kendine duyduğun güvensizlik, belki de başkalarına karşı hissettiğin mesafe, bunların hepsi travmanın izleri. Belki bu izler, zamanla daha derinleşti, belki de dışarıdan kimse fark etmiyor ama senin içinde bir yerlerde hâlâ o acıyı taşıyorsun. Bu travma, sadece geçmişin bir yansıması değil; günlük yaşamını, ilişkilerini ve kendine dair algını da etkiliyor. Ve belki de gerçek şu ki, sen bu travmanın farkında olmasan bile, o seni sürekli bir şekilde yönlendiriyor, kontrol ediyor ve şekillendiriyor.

Sen bir travmaya sahip değilsin!

Sen bir travmaya sahip değilsin, çünkü yaşadığın zorluklar seni yıkmadı, aksine seni güçlendirdi. Geçmişteki sıkıntılar ve acılar, senin kişiliğini şekillendiren deneyimler haline geldi. Belki zaman zaman duygusal olarak zorlandın, ama bu zorluklar seni daha dayanıklı ve olgun biri yaptı. Travmalar, insanın ruhunda derin izler bırakırken, senin içinde böyle izler yok. Kendini bir travma mağduru gibi görmüyorsun; geçmişin seni tanımlamıyor, seni bugünkü güçlü ve kararlı haline getiren bir temel olarak var. Elbette hayat her zaman kolay olmadı ama bu, seni kıran değil, büyüten bir süreç oldu. Kendi içindeki dengeyi, gücü ve huzuru bulmayı başardın. Bu yüzden, sen bir travmaya sahip değilsin. Sen, yaşadıklarını aşmayı, onlardan dersler çıkarmayı ve kendini yeniden inşa etmeyi başarmış bir insansın.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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