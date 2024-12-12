Evet/Hayır Testine Göre Bir Travmaya Sahip misin?
Evet/Hayır Testine Göre Bir Travmaya Sahip misin?
Hayatın karmaşası ve hızı içerisinde, zaman zaman başımıza gelen olayların bizi ne kadar etkilediğini fark edemeyebiliriz. Ancak bazı deneyimler, yüzeyin altında derin izler bırakır ve bu izler, bir travmanın belirtisi olabilir. Peki, siz acaba farkında olmadan bir travma yaşadınız mı? Bu test, belki de hayatınızı değiştirebilecek bir farkındalık yaratabilir. Kendinizi daha iyi anlamak, yaşadığınız duygusal sarsıntıları tanımak ve belki de uzun süredir aradığınız huzuru bulmak için bir fırsat sunabilir.
Evet/hayır testine göre bir travmaya sahip misin?
Haydiii!
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1. Bir olay hakkında düşündüğünde, o anki korku veya endişe hala seni etkiliyor mu?
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2. Geçmişte yaşadığın bir olayı sık sık tekrar yaşar gibi hissediyor musun?
3. Yaşadığın olayı başkalarına anlatmakta zorlanıyor musun?
4. Olayla ilgili görsel veya sesli hatıralar seni rahatsız ediyor mu?
5. Geçmişte yaşadığın olayla ilgili kabus veya korkulu rüyalar görüyor musun?
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6. Sosyal ilişkilerde zorlanıyor ve kendini izole hissediyor musun?
7. Çocukluk anılarını güzel mi hatırlıyorsun?
8. Bazen nedensizce aşırı tepkiler verdiğin oluyor mu?
9. Bazı eşyalarla derin bağlar kurup onları atmakta zorlanıyor musun?
10. Son olarak genellikle ayrılıkların kötü mü?
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Sen bir travmaya sahipsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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