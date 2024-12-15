“Polislerle Oyun Oynuyoruz” Demişti: Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Beylikdüzü’nde yapılan trafik denetimlerinde, dur ihtarına uymayarak kaçan ve kaçış anlarını motosiklet kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan bir sürücüye cezai işlem uygulandı. “Polislerle oyun oynuyoruz” notuyla paylaştığı görüntülerde, sürücünün trafik kurallarını ihlal ederek hızla kaçtığı ve trafiği tehlikeye attığı anlar kayıtlara geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürücünün, polislerin dur ihtarını görmezden gelerek hızla uzaklaştığı ve bu sırada hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak paylaştığı videonun sonu iyi bitmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Son gülen iyi güler” dedirten olayda, sürücüye toplam 9 bin 451 TL para cezası kesildi.
O anlar👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın