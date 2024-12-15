“Polislerle Oyun Oynuyoruz” Demişti: Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Beylikdüzü’nde yapılan trafik denetimlerinde, dur ihtarına uymayarak kaçan ve kaçış anlarını motosiklet kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan bir sürücüye cezai işlem uygulandı. “Polislerle oyun oynuyoruz” notuyla paylaştığı görüntülerde, sürücünün trafik kurallarını ihlal ederek hızla kaçtığı ve trafiği tehlikeye attığı anlar kayıtlara geçti.