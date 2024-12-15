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“Polislerle Oyun Oynuyoruz” Demişti: Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

“Polislerle Oyun Oynuyoruz” Demişti: Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 18:41

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Beylikdüzü’nde yapılan trafik denetimlerinde, dur ihtarına uymayarak kaçan ve kaçış anlarını motosiklet kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan bir sürücüye cezai işlem uygulandı. “Polislerle oyun oynuyoruz” notuyla paylaştığı görüntülerde, sürücünün trafik kurallarını ihlal ederek hızla kaçtığı ve trafiği tehlikeye attığı anlar kayıtlara geçti.

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Sürücünün, polislerin dur ihtarını görmezden gelerek hızla uzaklaştığı ve bu sırada hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak paylaştığı videonun sonu iyi bitmedi.

Sürücünün, polislerin dur ihtarını görmezden gelerek hızla uzaklaştığı ve bu sırada hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak paylaştığı videonun sonu iyi bitmedi.

“Son gülen iyi güler” dedirten olayda, sürücüye toplam 9 bin 451 TL para cezası kesildi.

“Son gülen iyi güler” dedirten olayda, sürücüye toplam 9 bin 451 TL para cezası kesildi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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