Mustafa Sarıgül'den TBMM Kürsüsünde Ofsayt Çıkışı: "Arsene Wenger Söylerken Oluyor Biz Söylerken Gülüyorsunuz"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı renkli konuşmalarına bir yenisini daha ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında Sarıgül, futbol dünyasında sıkça tartışılan bir konuyu, ofsayt kuralını, gündeme taşıdı. Ancak bu kez yalnızca önerisi değil, öneriyi dile getirme biçimi de dikkat çekti. Sarıgül, ofsaytın kaldırılmasının hızlı futbol adına faydalı olacağını belirttiği konuşmasında, Fransız teknik direktör Arsene Wenger'in bu konuda yaptığı yorumlara da atıfta bulundu.
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Ofsaytın kaldırılmasını öneren Mustafa Sarıgül, CHP’li Veli Ağbaba'nın gülmesi üzerine, “Arsene Wenger ‘Ofsayt kalksın’ dediğinde problem yok, Erzincanlı Mustafa Sarıgül söyleyince bıyık altından gülüyorsunuz. Yıllarca alfabede 'Ali yat, uyu' diye bizi uyuttular. Erzincanlıların uyuma dönemi bitti.” dedi.
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Sarıgül'ün, "Milli takımımızın en büyük başarıları Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş döneminde olmuştur. Hızlı futbol için mutlaka ofsayt kuralı kaldırılmalı." sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
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