onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Suriye'de Esad Rejimi Son Buldu: Görkemli Evi Sessizliğe Gömüldü

Suriye'de Esad Rejimi Son Buldu: Görkemli Evi Sessizliğe Gömüldü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 15:32

İçerik Devam Ediyor

Suriye'de 53 yıldır süren Esad rejimi, 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler tarafından sona erdirildi. Beşar Esad’ın halkına zulüm çektirdiği dönemde lüks içinde yaşadığı görkemli evi, rejimin çöküşüyle birlikte sessizliğe gömüldü. Esad’ın Rusya’ya kaçtığı öne sürülürken, ülkeye gelen liderlerin ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu koruma altına alındı ve geçmişte rejimin izlerini taşıyan birçok yapı inceleme altına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Muhalifler tarafından ele geçirilen Esad’ın ikametgahı talan edilirken, içerideki görkemli yaşam halkın dikkatini çekti.

Muhalifler tarafından ele geçirilen Esad’ın ikametgahı talan edilirken, içerideki görkemli yaşam halkın dikkatini çekti.

Esad'ın Rusya'ya kaçışının ardından evi sessizliğe gömüldü. Ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı ve Esad’ın ikametgahının karşısında bulunan Şam Resepsiyon Salonu da koruma altına alındı.

Esad'ın Rusya'ya kaçışının ardından evi sessizliğe gömüldü. Ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı ve Esad’ın ikametgahının karşısında bulunan Şam Resepsiyon Salonu da koruma altına alındı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın