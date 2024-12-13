Suriye'de Esad Rejimi Son Buldu: Görkemli Evi Sessizliğe Gömüldü

Suriye'de 53 yıldır süren Esad rejimi, 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler tarafından sona erdirildi. Beşar Esad’ın halkına zulüm çektirdiği dönemde lüks içinde yaşadığı görkemli evi, rejimin çöküşüyle birlikte sessizliğe gömüldü. Esad’ın Rusya’ya kaçtığı öne sürülürken, ülkeye gelen liderlerin ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu koruma altına alındı ve geçmişte rejimin izlerini taşıyan birçok yapı inceleme altına alındı.