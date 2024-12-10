Suriye'de Tarihi Dönem Sona Erdi: 53 Yıllık Esad İktidarı Yıkıldı

En Son Haber’in yayımladığı bir video, 53 yıl süren Esad rejiminin iktidara gelişinden düşüşüne kadar olan süreci kısa ama etkileyici bir şekilde özetledi. Videoda, Ortadoğu’nun bir zamanlar kültür ve ticaret merkezi olan Suriye’nin nasıl savaş ve acının sembolü haline geldiği çarpıcı bir şekilde ele alındı. Suriye, 2011’de başlayan iç savaşla birlikte acının ve yıkımın sembolü haline gelmişti. Bugün, Esad rejiminin çöküşüyle Suriye’de yeni bir dönem başladı.