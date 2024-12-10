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Suriye'de Tarihi Dönem Sona Erdi: 53 Yıllık Esad İktidarı Yıkıldı

Suriye'de Tarihi Dönem Sona Erdi: 53 Yıllık Esad İktidarı Yıkıldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 11:30

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En Son Haber’in yayımladığı bir video, 53 yıl süren Esad rejiminin iktidara gelişinden düşüşüne kadar olan süreci kısa ama etkileyici bir şekilde özetledi. Videoda, Ortadoğu’nun bir zamanlar kültür ve ticaret merkezi olan Suriye’nin nasıl savaş ve acının sembolü haline geldiği çarpıcı bir şekilde ele alındı. Suriye, 2011’de başlayan iç savaşla birlikte acının ve yıkımın sembolü haline gelmişti. Bugün, Esad rejiminin çöküşüyle Suriye’de yeni bir dönem başladı.

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Her şey 1971 yılında Hafız Esad’ın bir darbeyle iktidarı ele geçirmesiyle başladı. 30 yıl boyunca ülkeyi baskı altında yöneten Hafız Esad, Suriye’yi adeta bir korku imparatorluğuna çevirdi.

Her şey 1971 yılında Hafız Esad’ın bir darbeyle iktidarı ele geçirmesiyle başladı. 30 yıl boyunca ülkeyi baskı altında yöneten Hafız Esad, Suriye’yi adeta bir korku imparatorluğuna çevirdi.

2000 yılında ölümünün ardından oğlu Beşar Esad, “reformcu lider” söylemleriyle halkta umut yaratmıştı. Ancak bu umutlar kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü.

2011’de Arap Baharı rüzgarları Suriye’ye ulaştığında, halk özgürlük ve demokrasi talepleriyle sokaklara döküldü. Ancak Beşar Esad, bu talepleri kanla bastırdı.

2011’de Arap Baharı rüzgarları Suriye’ye ulaştığında, halk özgürlük ve demokrasi talepleriyle sokaklara döküldü. Ancak Beşar Esad, bu talepleri kanla bastırdı.

Barışçıl protestolar yerini şiddetli bir iç savaşa bırakırken, rejimin uyguladığı katliamlar ve kimyasal silah saldırıları, milyonlarca insanın evlerinden ayrılmasına neden oldu. Bu süreçte Esad rejimi yalnızca kendi halkını değil, insanlığın vicdanını da yok etti.

Bugün ise tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Suriye’deki muhalif grupların birlikte hareket etmesi ve koordineli saldırıları sonucunda rejim yıkıldı. Esad ailesinin yarım asırlık iktidarı tarihe karıştı.

Bugün ise tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Suriye’deki muhalif grupların birlikte hareket etmesi ve koordineli saldırıları sonucunda rejim yıkıldı. Esad ailesinin yarım asırlık iktidarı tarihe karıştı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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