Suriye'de Tarihi Dönem Sona Erdi: 53 Yıllık Esad İktidarı Yıkıldı

En Son Haber’in yayımladığı bir video, 53 yıl süren Esad rejiminin iktidara gelişinden düşüşüne kadar olan süreci kısa ama etkileyici bir şekilde özetledi. Videoda, Ortadoğu’nun bir zamanlar kültür ve ticaret merkezi olan Suriye’nin nasıl savaş ve acının sembolü haline geldiği çarpıcı bir şekilde ele alındı. Suriye, 2011’de başlayan iç savaşla birlikte acının ve yıkımın sembolü haline gelmişti. Bugün, Esad rejiminin çöküşüyle Suriye’de yeni bir dönem başladı.
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Her şey 1971 yılında Hafız Esad’ın bir darbeyle iktidarı ele geçirmesiyle başladı. 30 yıl boyunca ülkeyi baskı altında yöneten Hafız Esad, Suriye’yi adeta bir korku imparatorluğuna çevirdi.
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2011’de Arap Baharı rüzgarları Suriye’ye ulaştığında, halk özgürlük ve demokrasi talepleriyle sokaklara döküldü. Ancak Beşar Esad, bu talepleri kanla bastırdı.
Bugün ise tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Suriye’deki muhalif grupların birlikte hareket etmesi ve koordineli saldırıları sonucunda rejim yıkıldı. Esad ailesinin yarım asırlık iktidarı tarihe karıştı.
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