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MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın Konuşmasını Uzun Süre Alkışladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın Konuşmasını Uzun Süre Alkışladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 21:40

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Genel Kurulda söz alan partilerin liderleri, bütçe görüşmeleri kapsamında konuşmalarını gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşması sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP’li milletvekilleri, Bakırhan’ın konuşmasının ardından kendisini alkışladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP’li milletvekilleri, Bakırhan’ın konuşmasının ardından kendisini alkışladı.

Bakırhan da Bahçeli’ye başıyla selam vererek karşılık verdi. Öte yandan, MHP’lilerin, Bakırhan’dan önce söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın konuşması sırasında alkış yapmaması, bu jestin daha da dikkat çekmesine neden oldu.

Bakırhan da Bahçeli’ye başıyla selam vererek karşılık verdi. Öte yandan, MHP’lilerin, Bakırhan’dan önce söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın konuşması sırasında alkış yapmaması, bu jestin daha da dikkat çekmesine neden oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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bayram

dem partiden ricam alın şu adamı partinize de sizde rahat edin türk halkida

Osman Elmallı

🤣😋🤩😁😂😄🤤🤪😀😆😉😃😅😛😜😝

morbusmentis

dem genel başkanı olsa şaşırmam şu dakikadan sonra