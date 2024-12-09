MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın Konuşmasını Uzun Süre Alkışladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Genel Kurulda söz alan partilerin liderleri, bütçe görüşmeleri kapsamında konuşmalarını gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşması sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP’li milletvekilleri, Bakırhan’ın konuşmasının ardından kendisini alkışladı.
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Bakırhan da Bahçeli’ye başıyla selam vererek karşılık verdi. Öte yandan, MHP’lilerin, Bakırhan’dan önce söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın konuşması sırasında alkış yapmaması, bu jestin daha da dikkat çekmesine neden oldu.
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dem partiden ricam alın şu adamı partinize de sizde rahat edin türk halkida
🤣😋🤩😁😂😄🤤🤪😀😆😉😃😅😛😜😝
dem genel başkanı olsa şaşırmam şu dakikadan sonra