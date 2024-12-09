CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu Trafik Kazası Geçirdi
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu Trafik Kazası Geçirdi
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız Azime Aslı Nadir’in kayınpederi Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kaza geçirdi.
Kazanın haberini 23 Derece’nin sahibi Gökhan Özbek paylaştı. Özbek Kılıçdaroğlu çiftinin durumunun iyi olduğunu belirtti.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi. Kızı Azime Aslı Nadir’in eşi Cenk Nadir’in babası Orhan Nadir’in cenazesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu çifti talihsiz bir olayla karşılaştı.
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Söz konusu kazanın haberini 23 Derece’den Gökhan Özbek verdi. Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Özbek, çiftin durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Özbek’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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