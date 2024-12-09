Esad Sonrası Suriye’nin Yeni Başbakanı ve Bakanları Belli Oldu
Esad Sonrası Suriye’nin Yeni Başbakanı ve Bakanları Belli Oldu
Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonucu Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu. Esad sonrası geçiş sürecinin başına Suriye Kurtuluş Hükümetinin Başkanı Muhammed el-Beşir getirildi. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, X hesabından yeni başkanla birlikte Bakanlar'ın isimlerini de paylaştı.
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Esad rejimi sonrası yeni başbakan Muhammed El Beşir oldu. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Al Beşir’in başkanlığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Çiçek, "İdlib doğumlu Muhammed Al Beşir İdlib doğumlu Muhammed Al Beşir Suriye’nin yeni Başbakanı oldu. Suriye’nin yeni Başbakanı oldu" dedi. Bakanlar listesini de paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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