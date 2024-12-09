Muhammed El Beşir Kimdir? Suriye’nin Yeni Başbakanı Olan Muhammed El Beşir Görevde mi?

2022-2023 yılları arasında selefi Ali Keda'nın kabinesinde Kalkınma ve İnsani İşler bakanı olarak görev yaptı.

2024 Kasım sonlarında ise Tahrir eş-Şam ve diğer muhalif gruplar Kuzeybatı Suriye Taarruzu'nu başlatarak Halep'in ele geçirilmesini sağladı.

El-Beşir düzenlediği bir basın toplantısında, saldırının Suriye hükümet birliklerinin sivillere yönelik saldırılarına yanıt olarak başlatıldığını ve bu saldırıların 'on binlerce' sivilin yerinden edilmesine yol açtığını iddia etti.