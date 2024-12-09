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Muhammed El Beşir Kimdir? Suriye’nin Yeni Başbakanı Olan Muhammed El Beşir Görevde mi?

Muhammed El Beşir Kimdir? Suriye’nin Yeni Başbakanı Olan Muhammed El Beşir Görevde mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2024 - 17:10

Beşar Esad'ın ardından Suriye'nin yeni yönetimi belli olmaya başladı. Başbakanlık görevine Muhammed El Beşir getirildi. Bu gelişmenin ardından Muhammed El Beşir'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. 

Peki, Muhammed El Beşir kimdir? Suriye'nin yeni başbakanı olan Muhammed Beşir'in görevi nedir?

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Suriye'de Esad rejiminin son bulmasıyla yeni yönetime kimlerin geleceği merak ediliyor. Esad sonrası geçiş sürecinde Muhammed El Beşir başbakan oldu.

Suriye'de Esad rejiminin son bulmasıyla yeni yönetime kimlerin geleceği merak ediliyor. Esad sonrası geçiş sürecinde Muhammed El Beşir başbakan oldu.

Peki, Muhammed El Beşir kimdir? Suriye'nin yeni başbakanı olan Muhammed Beşir'in görevi nedir?

Muhammed El Beşir Kimdir?

Muhammed El Beşir Kimdir?

1983 yılında İdlib’de dünyaya gelen Mustafa El Beşir 13 Ocak 2024 tarihinden bu yana Suriye Kurtuluş Hükümeti’nin beşinci başbakanı olarak görev yapıyordu. 

El Beşir, aynı zamanda mühendistir. Halep Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketinin gaz tesisinde Hassas Aletler Bölüm Başkanı oldu.

Muhammed El Beşir'in Siyasi Kariyeri

Muhammed El Beşir'in Siyasi Kariyeri

2022-2023 yılları arasında selefi Ali Keda'nın kabinesinde Kalkınma ve İnsani İşler bakanı olarak görev yaptı. 

2024 Kasım sonlarında ise Tahrir eş-Şam ve diğer muhalif gruplar Kuzeybatı Suriye Taarruzu'nu başlatarak Halep'in ele geçirilmesini sağladı.

 El-Beşir düzenlediği bir basın toplantısında, saldırının Suriye hükümet birliklerinin sivillere yönelik saldırılarına yanıt olarak başlatıldığını ve bu saldırıların 'on binlerce' sivilin yerinden edilmesine yol açtığını iddia etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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