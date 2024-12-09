Muhammed El Beşir Kimdir? Suriye’nin Yeni Başbakanı Olan Muhammed El Beşir Görevde mi?
Muhammed El Beşir Kimdir? Suriye’nin Yeni Başbakanı Olan Muhammed El Beşir Görevde mi?
Beşar Esad'ın ardından Suriye'nin yeni yönetimi belli olmaya başladı. Başbakanlık görevine Muhammed El Beşir getirildi. Bu gelişmenin ardından Muhammed El Beşir'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Peki, Muhammed El Beşir kimdir? Suriye'nin yeni başbakanı olan Muhammed Beşir'in görevi nedir?
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Suriye'de Esad rejiminin son bulmasıyla yeni yönetime kimlerin geleceği merak ediliyor. Esad sonrası geçiş sürecinde Muhammed El Beşir başbakan oldu.
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Muhammed El Beşir Kimdir?
Muhammed El Beşir'in Siyasi Kariyeri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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