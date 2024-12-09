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Adem Metan, Suriyelilerin Dönüş Yolculuğunun Sosyal Medyada Gözüktüğü Kadar Yoğun Olmadığını Söyledi

Adem Metan, Suriyelilerin Dönüş Yolculuğunun Sosyal Medyada Gözüktüğü Kadar Yoğun Olmadığını Söyledi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 18:49

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Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönmek için sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmek için sınır kapılarında yoğunluk oluşturduğu iddiaları sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Ancak, dijital içerik üreticisi Adem Metan’a göre, Suriyelilerin dönüş yolculuğu sosyal medyada göründüğü kadar yoğun değil.

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Adem Metan, Reyhanlı merkezden çektiği videoda ve sınırdaki diğer arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Suriye'ye dönen Suriyeli sayısının aslında göründüğü kadar fazla olmadığını belirtti.

Adem Metan, Reyhanlı merkezden çektiği videoda ve sınırdaki diğer arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Suriye'ye dönen Suriyeli sayısının aslında göründüğü kadar fazla olmadığını belirtti.

Metan, “Bu bölge en çok dikkat çeken yerlerden biri. 200 binden fazla Suriyeli yaşıyor. Bazı söylemler için erken. Biraz beklemek ve görmek lazım,” diyerek, sosyal medyada paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti.

Metan, “Bu bölge en çok dikkat çeken yerlerden biri. 200 binden fazla Suriyeli yaşıyor. Bazı söylemler için erken. Biraz beklemek ve görmek lazım,” diyerek, sosyal medyada paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Bozkurt

Burada çadırda barakada kalan dönüyor. O meydanlarda korna çalan şeylerin kurulu düzeni var.

Çomar_Sken_Jüpiter

onedio editorleri ve akepeli troller bu yalan haberleri atıyor bunu çok net görüyoruz yani :)