Adem Metan, Suriyelilerin Dönüş Yolculuğunun Sosyal Medyada Gözüktüğü Kadar Yoğun Olmadığını Söyledi

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönmek için sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmek için sınır kapılarında yoğunluk oluşturduğu iddiaları sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Ancak, dijital içerik üreticisi Adem Metan’a göre, Suriyelilerin dönüş yolculuğu sosyal medyada göründüğü kadar yoğun değil.