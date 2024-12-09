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Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken 'Suriye' Yorumu: "Yanımızda Devlet Olmasını mı İstersin, Eşkiya Grubu mu?"

Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken 'Suriye' Yorumu: "Yanımızda Devlet Olmasını mı İstersin, Eşkiya Grubu mu?"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
09.12.2024 - 13:30

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YouTube programında Suriye'de yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Esad'ın gidişine sevinen siyasi oluşumları eleştirdi. Bölgede yaşanan durumda Türkiye'nin bir faaliyeti olmadığını söyleyen Altaylı, 'Sevinç gösterisi yapan siyasal islamcıları anlamıyorum. Bu ABD operasyonu. Yanımızda iyi kötü bir devlet olmasını mı istersin yoksa eşkiya grubunun olmasını mı?' dedi.

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Beşar Esad ailesinin Rusya'ya kaçarak ülkeyi HTŞ kontrolündeki Suriyeli muhaliflere bırakması Türkiye'de ve dünyada geniş yankı buldu.

Beşar Esad ailesinin Rusya'ya kaçarak ülkeyi HTŞ kontrolündeki Suriyeli muhaliflere bırakması Türkiye'de ve dünyada geniş yankı buldu.

Yaklaşık 13 yıldır süren iç savaş sonrası Esad'ın devrilmesi Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar tarafından coşkuyla kutlandı. Türkiye siyaseti ve medyasında da bazı isimler Esad'ın gidişini iktidarın stratejisine bağlayarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Yaklaşık 13 yıldır süren iç savaş sonrası Esad'ın devrilmesi Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar tarafından coşkuyla kutlandı. Türkiye siyaseti ve medyasında da bazı isimler Esad'ın gidişini iktidarın stratejisine bağlayarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Esad'ın gidişini Suriyeli muhaliflerin kutlamasının oldukça normal olduğunu söyleyen Altaylı, sevinç gösterisinde bulunan Türkleri anlamadığını söyledi. Suriye'de yaşanan durumda Türkiye'nin payı olmadığını söyleyen Altaylı, "Bu ABD operasyonu. Yanımızda iyi kötü bir devlet olmasını mı istersin yoksa eşkiya grubunun olmasını mı?" dedi.

Esad'ın gidişini Suriyeli muhaliflerin kutlamasının oldukça normal olduğunu söyleyen Altaylı, sevinç gösterisinde bulunan Türkleri anlamadığını söyledi. Suriye'de yaşanan durumda Türkiye'nin payı olmadığını söyleyen Altaylı, "Bu ABD operasyonu. Yanımızda iyi kötü bir devlet olmasını mı istersin yoksa eşkiya grubunun olmasını mı?" dedi.

İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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