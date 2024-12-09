Bütün Dünya Onu Ararken Diyarbakır'da Görüntülendi! Beşar Esad'a Benzeyen Adam Gündem Oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde GSM dükkanından çıkan adamın Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Esad benzeyen adamın sokakta yürüdüğü anları kayda alan bir vatandaş, 'Esat iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı. Evet şimdi yürüyorlar.' dedi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, 'Gelir gelmez telefon hattı çıkarmış' yorumunda bulundu.
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası başlayan nereye gideceği tartışması sırasında Türkiye sosyal medyasında paylaşılan bir görüntü gündem oldu.
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Beşar Esad'a benzeyen bir adamın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir GSM dükkanından çıktığı anlar, vatandaşın kamerasına yansıdı.
Sosyal medya kullanıcıları "Gelir gelmez telefon hattı çıkarmış" yorumunda bulundu. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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