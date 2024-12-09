onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bütün Dünya Onu Ararken Diyarbakır'da Görüntülendi! Beşar Esad'a Benzeyen Adam Gündem Oldu

Bütün Dünya Onu Ararken Diyarbakır'da Görüntülendi! Beşar Esad'a Benzeyen Adam Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
09.12.2024 - 12:37

İçerik Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde GSM dükkanından çıkan adamın Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Esad benzeyen adamın sokakta yürüdüğü anları kayda alan bir vatandaş, 'Esat iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı. Evet şimdi yürüyorlar.' dedi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, 'Gelir gelmez telefon hattı çıkarmış' yorumunda bulundu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası başlayan nereye gideceği tartışması sırasında Türkiye sosyal medyasında paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası başlayan nereye gideceği tartışması sırasında Türkiye sosyal medyasında paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

Beşar Esad'a benzeyen bir adamın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir GSM dükkanından çıktığı anlar, vatandaşın kamerasına yansıdı.

Beşar Esad'a benzeyen bir adamın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir GSM dükkanından çıktığı anlar, vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sosyal medya kullanıcıları "Gelir gelmez telefon hattı çıkarmış" yorumunda bulundu. İşte o anlar; 🎥

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın