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Ekrem İmamoğlu, Eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya Görüntüleri Üzerinden Gelen Eleştirilere Tepki Gösterdi

Ekrem İmamoğlu, Eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya Görüntüleri Üzerinden Gelen Eleştirilere Tepki Gösterdi

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
09.12.2024 - 11:25

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Dilek İmamoğlu'nun İtalya sokaklarında şarkı söyleyerek yürüdüğü görüntüleri paylaşan Melih Gökçek, 'Dilek İmamoğlu İtalya'da kafası iyi ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur... Ya İstanbullular ne düşünüyor?' demişti. Gökçek'in paylaştığı görüntüleri izleyen bir çok kişi videoda olumsuz bir şey olmadığı yönünde yorumlarda bulunurken, videoyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir yorum geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programında konuşan İmamoğlu, 'Çamura batmış insanlar hala iktidarı temsil eden kelimeler kurabiliyor. Benim eşimin haftalar önce bir yurt dışı seyahatinde yeğeni tarafından çekilmiş videosu üzerinden siyasi fayda üretme çabası. Ben buradan şunu okuyabilirim 'Biz de şehirlerimizi böyle yapabildik mi?' Kadınların özgürce eğlenebildikleri bir şehir var edebildik mi?' dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisinden bir bölüm paylaşan eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in "Dilek İmamoğlu İtalya'da kafası iyi ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur... Ya İstanbullular ne düşünüyor?" ifadelerine tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisinden bir bölüm paylaşan eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in "Dilek İmamoğlu İtalya'da kafası iyi ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur... Ya İstanbullular ne düşünüyor?" ifadelerine tepki gösterdi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuyu hatırlatması üzerine yorum yapan İmamoğlu, " Çamura batmış insanlar hala iktidarı temsil eden kelimeler kurabiliyor. Benim eşimin haftalar önce bir yurt dışı seyahatinde yeğeni tarafından çekilmiş videosu üzerinden siyasi fayda üretme çabası. Ben buradan şunu okuyabilirim 'Biz de şehirlerimizi böyle yapabildik mi?' Kadınların özgürce eğlenebildikleri bir şehir var edebildik mi?" dedi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuyu hatırlatması üzerine yorum yapan İmamoğlu, " Çamura batmış insanlar hala iktidarı temsil eden kelimeler kurabiliyor. Benim eşimin haftalar önce bir yurt dışı seyahatinde yeğeni tarafından çekilmiş videosu üzerinden siyasi fayda üretme çabası. Ben buradan şunu okuyabilirim 'Biz de şehirlerimizi böyle yapabildik mi?' Kadınların özgürce eğlenebildikleri bir şehir var edebildik mi?" dedi.

İşte o video; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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