Ekrem İmamoğlu, Eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya Görüntüleri Üzerinden Gelen Eleştirilere Tepki Gösterdi

Dilek İmamoğlu'nun İtalya sokaklarında şarkı söyleyerek yürüdüğü görüntüleri paylaşan Melih Gökçek, 'Dilek İmamoğlu İtalya'da kafası iyi ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur... Ya İstanbullular ne düşünüyor?' demişti. Gökçek'in paylaştığı görüntüleri izleyen bir çok kişi videoda olumsuz bir şey olmadığı yönünde yorumlarda bulunurken, videoyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir yorum geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programında konuşan İmamoğlu, 'Çamura batmış insanlar hala iktidarı temsil eden kelimeler kurabiliyor. Benim eşimin haftalar önce bir yurt dışı seyahatinde yeğeni tarafından çekilmiş videosu üzerinden siyasi fayda üretme çabası. Ben buradan şunu okuyabilirim 'Biz de şehirlerimizi böyle yapabildik mi?' Kadınların özgürce eğlenebildikleri bir şehir var edebildik mi?' dedi.