Kızı Görüntülü Konuşma Şakası Yapan Anne, Bebeği Eleştirdikten Sonra Nasıl Toplayacağını Bilemedi

Son birkaç aydır akımlar mecrası TikTok’ta görüntülü konuşmaya dair bir şaka viral durumda. Genelde ebeveynlerinde akımı deneyen gençler önce bir bebek fotoğrafı göstererek nasıl olduğunu soruyorlar. Ardından ise dilini tutamayan ebeveynlerine aslında görüntülü konuşmada olduklarını ve bebeğin annesinin arkadaşları olduğunu söylüyorlar. E tabii iş işten geçmiş, dile gelenler çoktan duyulmuş oluyor. @yldz_turkmen adlı TikTok kullanıcısı da annesinde bu şakayı denedi.