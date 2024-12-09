Kızı Görüntülü Konuşma Şakası Yapan Anne, Bebeği Eleştirdikten Sonra Nasıl Toplayacağını Bilemedi

Son birkaç aydır akımlar mecrası TikTok’ta görüntülü konuşmaya dair bir şaka viral durumda. Genelde ebeveynlerinde akımı deneyen gençler önce bir bebek fotoğrafı göstererek nasıl olduğunu soruyorlar. Ardından ise dilini tutamayan ebeveynlerine aslında görüntülü konuşmada olduklarını ve bebeğin annesinin arkadaşları olduğunu söylüyorlar. E tabii iş işten geçmiş, dile gelenler çoktan duyulmuş oluyor. @yldz_turkmen adlı TikTok kullanıcısı da annesinde bu şakayı denedi.
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Annesi bebeği görünce “Niye öyle kapkaradır” demişti. Kızı ise karşı tarafın onları duyduğunu söyleyince annesi ne yapacağını bilemedi.
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Kızı maşallah demesi için çok kez dürtse de annesinin adeta dili tutulmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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