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“Bildiğin Kötü Sözleri Söyle” Akımını Yapan Abla Kardeş Kalpleri Eritti: “Yılan!”

“Bildiğin Kötü Sözleri Söyle” Akımını Yapan Abla Kardeş Kalpleri Eritti: “Yılan!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.12.2024 - 18:02

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@mayabasol adlı Instagram hesabından kızlarıyla içerikler üreten anne, abla kardeşin çektiği bir videoyu paylaşmasıyla beğenileri topladı. Çocuklara bildiği kötü sözleri söyletme üzerine bir akım uzun zamandır popüler. Maya adlı tatlı kız da Eva adlı kardeşiyle bu akımı denemişti. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.

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Maya, kardeşine kendisi odadan çıktıktan sonra bildiği kötü sözleri kameraya söylemesi gerektiğini anlatmıştı.

Maya, kardeşine kendisi odadan çıktıktan sonra bildiği kötü sözleri kameraya söylemesi gerektiğini anlatmıştı.

Ablası çıkınca konuşmaya başlayan kız, birkaç kelime söyledi ama hepsini söylerken öylesine utandı ki onu izlerken tatlılığından dişlerimizi sıktık.

Ablası çıkınca konuşmaya başlayan kız, birkaç kelime söyledi ama hepsini söylerken öylesine utandı ki onu izlerken tatlılığından dişlerimizi sıktık.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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