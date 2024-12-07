Üçüncü Denemesinde Ehliyet Sınavını Geçince Arkadaşları Davul Zurnayla Kutladı

Kocaeli’nde 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Melike Bedir, 3. kez girdiği ehliyet sınavını kazanınca arkadaşları sürpriz yaptı. Bedir, ilk iki sınavında başarısız olmuştu. Hal böyle olunca da arkadaşlarına dert yanıyordu. 3. sınavında Bedir’i yalnız bırakmayan arkadaşları davul ve zurna çaldırdı. Gelin detaylara geçelim.