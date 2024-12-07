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Üçüncü Denemesinde Ehliyet Sınavını Geçince Arkadaşları Davul Zurnayla Kutladı

Üçüncü Denemesinde Ehliyet Sınavını Geçince Arkadaşları Davul Zurnayla Kutladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.12.2024 - 16:46

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Kocaeli’nde 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Melike Bedir, 3. kez girdiği ehliyet sınavını kazanınca arkadaşları sürpriz yaptı. Bedir, ilk iki sınavında başarısız olmuştu. Hal böyle olunca da arkadaşlarına dert yanıyordu. 3. sınavında Bedir’i yalnız bırakmayan arkadaşları davul ve zurna çaldırdı. Gelin detaylara geçelim.

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Bedir parkuru tamamladıktan sonra bitiş noktasına gelmişti.

Bedir parkuru tamamladıktan sonra bitiş noktasına gelmişti.

Arkadaşları da kutlama için onu bekliyordu. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlama tebessüm ettirdi.

Arkadaşları da kutlama için onu bekliyordu. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlama tebessüm ettirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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